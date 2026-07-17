[헤럴드경제=장윤우 기자] 김선태(전 충주맨)가 음식물처리기 홍보 도중 선거 관리 문제를 두고 할 말이 많다며 소신을 밝혔다.

17일 김선태는 자신의 유튜브 채널에서 “선거 관련해서도 얘기가 많지 않냐. 나는 공무원이었기 때문에 사실 선거에 대해 할 말이 많다”며 “우리는 선관위(선거관리위원회)에게 굉장히 피해를 많이 받았다. 다 말은 못 해도 굉장히 화가 나는 상황들이 많았다”고 밝혔다.

김선태는 “선관위 직원들은 보통 지자체에 위임을 많이 한다. 거의 다 위임을 해서 벽보 붙이고 사전 선거 세팅도 해야 한다”며 “사전 선거·본 선거를 하면 기표소랑 투표함, 그 세팅을 다 해야 한다. 그걸 다 지방직 공무원이 했다”고 설명했다.

그러면서 “진짜 너무한 것 같다. 참정권은 지켜져야 한다고 생각한다”며 “잘못됐다. 정치를 떠나 근본적으로 바뀌어야 한다”고 강조했다.

김선태가 지적한 선거 사무 위임 문제는 최근 일선 공무원 사회에서 실제 쟁점으로 떠올랐다. 전국공무원노조(전공노)는 선거관리위원회가 투표 사무를 지방자치단체에 대행시켜 지방직 공무원을 동원한다며 대행 사무 제도의 중단을 요구하고 있다.

전공노는 지난달 10일 서울시선관위 앞에서 기자회견을 열고 대행 사무 제도의 즉각 중단을 요구했다. 이해준 전공노 위원장은 “잘못된 선거 시스템 아래에서 공무원 노동자들이 모든 책임을 떠안는 상황이 반복되고 있다”며 “현재와 같은 구조가 유지된다면 더 이상 선거 업무에 참여할 수 없다”고 밝혔다. 전공노는 선거사무 종사자 처우 개선과 수당 현실화도 함께 요구했다.

국회에서는 선관위 개혁 방안이 논의되고 있다.

한편, 김선태는 지난 2월 9년간의 공직 생활을 마무리하고 개인 유튜브 채널을 개설해 방송과 홍보 활동을 이어가고 있다.