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[헤럴드경제=고승희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대국민연설을 통해 “중국·러시아·이란·북한, 미국 선거시스템에 위협”이라며 “중국은 2018년부터 2020년까지 미국 선거에 영향을 미치려 노력했다”고 밝혔다.


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