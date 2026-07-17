유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”

[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서