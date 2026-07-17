[헤럴드경제=고승희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대국민연설을 통해 “중국·러시아·이란·북한, 미국 선거시스템에 위협”이라며 “중국은 2018년부터 2020년까지 미국 선거에 영향을 미치려 노력했다”고 밝혔다.
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입력 2026-07-17 10:34:16 수정 2026-07-17 10:35:43
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[헤럴드경제=고승희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대국민연설을 통해 “중국·러시아·이란·북한, 미국 선거시스템에 위협”이라며 “중국은 2018년부터 2020년까지 미국 선거에 영향을 미치려 노력했다”고 밝혔다.
‘나솔’ 돌싱 28기, 파산, 이혼설, 고소전까지…“조용한 날이 없네”
[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집 출연자들이 불미스러운 소식으로 잇따라 입길에 오르고 있다. 28기 순자는 15일 자신의 SNS를 통해 형사소송과 민사소송 소장을 받았다고 밝혔다. 누구로부터 받은 소장인지는 명시하지 않았지만, ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’(약칭 ‘나솔사계’)에 출연했던 미스터 킴이라는 추정이 나오고 있다.
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.