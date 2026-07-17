[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 배나라(35)와 한재아(33)가 결혼을 준비해, 뮤지컬 배우 부부가 탄생한다.

배나라 소속사 YY엔터테인먼트는 16일 “배우 배나라와 한재아가 결혼을 준비중”이라며 “정확한 시기는 미정”이라고 밝혔다.

배나라와 한재아는 뮤지컬 ‘그리스’(2019~2020)로 인연을 맺었으며, 오랜 기간 교제한 것으로 알려졌다. 두 사람이 열애를 인정한 것은 올 1월이다.

배나라는 2023년 넷플릭스 ‘D.P.’ 시즌2에서 성소수자 탈영병 ‘장성민’(니나)으로 주목 받았다. 드라마 ‘악인전기’(2023) ‘약한영웅 클래스2’·‘당신의 맛’·‘우주메리미’(2025) 등에서 활약했다. 최근 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연했다.

한재아는 2017년 뮤지컬 ‘햄릿: 얼라이브’로 데뷔했으며 ‘맨 오브 라만차’(2018) ‘어쩌면 해피엔딩’(2020~2021) ‘웨스트 사이드 스토리’(2022) ‘킹키부츠’(2025) 등의 무대에 올랐다.