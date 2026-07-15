[헤럴드경제=김명상 기자] 베트남 푸꾸옥 선셋 타운 중심에 있는 ‘라 페스타 푸꾸옥, 큐리오 컬렉션 바이 힐튼’이 새로운 객실동을 개관하고 3개의 시그니처 레스토랑을 추가로 선보인다.

호텔 측은 이번 확장을 통해 총 8개의 레스토랑과 바를 갖추게 됐다. 라 페스타 푸꾸옥은 현지 식재료와 제철 친환경 농산물을 활용해 베트남 전통 요리 및 글로벌 퀴진을 선보인다.

새로운 객실동에 들어선 ‘세타’는 현대적인 광둥 요리를 재해석한 레스토랑이다. 아시아 전역의 미쉐린 스타 레스토랑에서 30년 넘게 명성을 쌓은 홍콩 출신의 빅터 호 총괄 셰프가 주방을 지휘한다.

‘세타’는 전통 기법으로 만든 딤섬부터 타이거 새우 요리, 통삼겹 구이까지 다채로운 메뉴를 갖췄다. 중국 전통 차와 현지 과일을 가미한 칵테일이 제공되며, 매일 밤 펼쳐지는 불꽃놀이를 바라볼 수 있는 특석과 프라이빗 룸을 마련했다.

유럽 지중해 테마의 다이닝 시설도 운영한다. 스페인 별장을 모티프로 한 ‘핀카’는 남유럽 특선 요리와 타파스를 선보인다. ‘마레’는 이탈리안 셰프의 생면 파스타를 제공한다. 루프탑 바 ‘프란체스카’에서는 전망을 즐길 수 있으며, ‘일 살로네’에서는 애프터눈 티 세트를 제안한다.

이와 함께 베트남 전통 요리와 글로벌 뷔페를 선보이는 올데이 레스토랑 ‘더 머천트’도 운영한다. 야간 다이닝으로는 테라스 바 ‘씨엘로’와 스피크이지 재즈 바 ‘루나 포크’가 있다.

라 페스타 푸꾸옥은 이번 다이닝 다각화를 통해 휴양지 내 미식 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

라 페스타 푸꾸옥 관계자는 “새로운 객실동 오픈과 함께 차별화된 F&B 라인업을 강화하게 됐다”며 “베트남 현지의 맛을 살린 전통 음식부터 아시아와 유럽의 글로벌 퀴진을 통해, 앞으로도 라 페스타 푸꾸옥만의 차별화된 미식경험을 선보이겠다”고 말했다.