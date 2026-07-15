10년째 장학금 지원

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 현대제철 순천공장이 사업장 인근 지역 초등학생의 학생복지 및 학생자치활동 지원을 위해 장학사업 기부금을 전달했다.

15일 후원금 전달식은 순천공장 (순)냉연업무지원팀 한석욱 팀장과 광양세풍초등학교 전계자 교장, 학생대표 정하준 학생, 세풍초 교직원이 참석한 가운데 진행됐다.

순천공장 장학사업은 지난 2017년부터 10년째 지역 초등학생의 다양한 교육 콘텐츠 제공과 건강한 성장을 지원하고자 장학금을 지원해 오고 있다.

이번에 전달한 기부금은 450만원으로, 전달된 기부금은 올해 9월부터 12월 중에 학생 장학금 지원, 체험활동(전시회, 공연 관람) 등에 사용된다.

순천공장 측은 장학금 지원 사업 외에 독거노인 밑반찬 배달, H형 빛나는 도로 사업, 범죄 피해자 집수리, 사랑의 김장 김치 나눔에도 참여하는 등 지역의 어려운 이웃에 대한 후원사업 발굴과 지원에 적극적으로 참여해 왔다.

순천공장 관계자는 “앞으로도 지역 학생들의 성장을 위해 지역 교육기관과 함께 다양한 교육콘텐츠를 발굴해 지역 맞춤형 교육 사회공헌 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.