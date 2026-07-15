15일 노사합동 조찬세미나 참석 상생과 협력 노사문화 구축 강조

[헤럴드경제(창원)=정형기 기자] 박완수 경남도지사는 15일 창원 그랜드 머큐어 앰배서더 호텔에서 열린 ‘제341회 노사합동 조찬세미나’에 참석해 상생과 협력의 노사문화 구축을 통한 경남 경제의 지속 가능한 성장을 강조했다.

경남경영자총협회(회장 이상연)가 주관한 이날 세미나에는 박 지사를 비롯해 권순기 경남도교육감, 강기윤 창원시장 등 지역 주요 기관장과 박정환 한국노총 경남본부 의장, 도내 기업 대표, 노동조합 간부 등 200여 명이 참석해 화합과 상생의 뜻을 모았다.

지난 2007년부터 매월 정례적으로 열리고 있는 노사합동 조찬세미나는 도내 노사정 관계자들이 한자리에 모여 지역 노동환경과 경제 현안을 공유하고, 상생 협력의 공감대를 넓히는 대표적인 소통 창구로 자리 잡았다.

박 지사는 이날 축사를 통해 “다시 한번 도정을 이끌 수 있도록 신뢰를 보내주신 것은 민선 8기 도정 기조를 변함없이 이어가면서 경남의 새로운 도약을 이끌고 도민을 위해 더욱 열심히 뛰라는 뜻으로 생각한다”고 말했다. 이어 “도민이 보내주신 기대에 어긋나지 않도록 도민 행복과 경남 경제 활성화를 위해 변함없이 헌신하고, 현장을 직접 발로 뛰는 도정을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이날 특강에서는 이인아 서울대학교 뇌인지과학과 교수가 강사로 나서 ‘인공지능(AI) 시대, 뇌인지과학적 기업 운영 전략’을 주제로 강연했다. 이 교수는 인공지능을 비롯한 첨단기술이 빠르게 확산하는 산업환경 속에서 기업이 갖춰야 할 조직 운영 전략과 현장 중심의 새로운 리더십 방향을 제시해 참석자들의 호응을 얻었다.

경남도는 이번 세미나를 계기로 지역 주도형 AI 대전환과 AX 실증산단 구축 등 제조업의 인공지능 전환에 속도를 낼 방침이다.

특히 오는 9월 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단과 협력해 ‘경남 제조 AI 데이터센터’를 개소할 예정이다. 도는 데이터센터를 기반으로 경남형 피지컬 AI 원스톱 지원 플랫폼을 고도화해 지역 중소 제조기업에 맞춤형 AX 기술과 솔루션을 신속히 지원할 계획이다.