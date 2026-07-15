크로스오버 ‘필랑트’ 전시 및 전문 도슨트 운영 럭키드로우 경품 등 다양한 참여 프로그램 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난 14일 한불수교 140주년을 맞아 서울 세빛섬에서 열린 주한프랑스상공회의소(FKCCI) 주최 ‘바스티유 데이(프랑스 혁명 기념일) 2026’에 참가했다고 15일 밝혔다.

이번 바스티유 데이에는 르노코리아 니콜라 파리 사장을 비롯해 필립 베르투 주한 프랑스대사, 다비드-피에르 잘리콩 주한프랑스상공회의소 회장 등 국내외 주요 인사와 기업 관계자들이 참석해 한불수교 140주년의 의미를 함께 기념했다.

르노코리아는 다년간 바스티유 데이의 메이저 스폰서로 참여하며 프랑스 브랜드로서 한국과 프랑스 간 문화 교류 확대에 앞장서 왔다. 특히, 한불수교 140주년을 맞아 개최된 올해 행사에서는 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’ 전시와 다양한 고객 참여 프로그램을 통해 르노 브랜드와 차별화된 차량 경험을 제공했다.

행사장에서는 방문객들을 위한 다양한 참여형 프로그램도 진행했다. 르노코리아는 QR 코드를 활용한 모바일 퀴즈 이벤트를 통해 르노 브랜드와 차량에 대한 정보를 쉽고 재미있게 전달했으며, 참가자들에게는 르노 리유저블 백 등 기념품을 증정했다. 또한 큰 관심 속에 진행한 ‘행운권 추첨’ 행사 경품으로 ‘필랑트 한 달 시승권’을 제공해 참가자들이 르노의 새로운 차량을 직접 경험할 수 있도록 했다.

아울러 르노코리아는 주한프랑스대사관이 같은 날 그랜드하얏트 호텔에서 주최한 공식 오찬 행사에서도 브랜드 상담존을 운영하고 행운권 추첨 이벤트를 진행하며 참석자들에게 르노의 브랜드 가치와 차량 경험을 공유했다.

한편, 르노코리아는 지난달 서울 코엑스에서 개최된 아시아 최대 기술·스타트업 행사 ‘넥스트라이즈 2026’에서 대규모 기업 부스를 마련하고 미래 모빌리티 혁신 전략을 공개하는 등 고객들과의 접점을 넓히기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.