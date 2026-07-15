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[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 지나는 선박들로부터 선적 화물의 20%에 해당하는 통행료를 징수한다는 결정을 하루 만에 뒤집고, 이를 중동 국가들과의 투자협정으로 대체하겠다고 14일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “미군의 놀라운 힘 덕분에 석유가 그 어느 때보다 원활하게 흐르고 있다”면서 “전 세계에서 가장 강력한 군대의 모든 구성원들 덕분에, 호르무즈 해협은 이란을 제외한 모든 선박의 통행이 허용되고 있다”고 주장했다. 이어 “중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 바탕으로, 미국의 20% 환급 수수료를 걸프 지역 여러 국가들이 미국과 체결할 무역 및 투자 협정으로 대체하기로 결정했다”고 발표했다.

그는 “투자는 막대한 규모가 될 것이지만, 동시에 그들에게 그리고 그들의 미래에 지극히 유익할 것”이라 강조했다. 또 “우리는 역사상 그 어떤 국가보다 가장 큰 대미 달러 투자를 갖고 있지만 이 새로운 투자로 인해 그 수치는 더욱 커질 것이며 공장과 설비, 장비가 역사상 유례없는 수준으로 미국으로 쏟아져 들어와 수백만 개의 고임금 미국 일자리가 추가로 창출될 것”이라고 장담했다.

이는 전날 트루스소셜 게시글과 언론 인터뷰를 통해 밝혔던 호르무즈 해협 통행료 부과 방침을 하루 만에 번복한 것이다. 해협을 통과하는 상선들에 미군이 안전을 보장해 주는 대가로 수수료를 받겠다는 구상이었는데, 이는 기존에 미국을 비롯한 국제사회가 비난했던 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과와 사실상 같은 계획이다. 트럼프 대통령이 구상을 발표하자 국제사회, 특히 해협을 통해 에너지를 수출하고 있는 중동 국가들의 반발을 샀다.

트럼프 대통령은 하루 만에 해협 통행료 부과 방침을 번복했지만, 이란에 대한 해상 봉쇄는 예정대로 하겠다고 밝혔다. 미 중부사령부는 미 동부시간으로 이날 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시)부터 이란 항구와 연안을 오가는 모든 선박의 통항을 봉쇄하기로 했다.

호르무즈 해협은 이란을 제외한 모든 선박의 통행이 허용되고 있습니다. 이란을 제외한 이유는, 거짓말과 폭력, 악의에 찬 이란 지도부 탓이며, 그들은 이란을 ‘완전한 파멸’의 길로 몰아가고 있습니다. 따라서 우리는 전면적인 봉쇄를 실시하겠지만, 이는 이란 항구를 오가는 선박이나 이란 화물과 관련된 물품을 운반하는 선박에만 국한될 것입니다.

트럼프 대통령은 “(해협 통항에서) 이란을 제외한 이유는 거짓말과 폭력, 악의에 찬 지도부 탓이며, 그 지도부는 이란을 완전한 파멸의 길로 몰아가고 있다”면서 “우리는 전면적인 봉쇄를 실시하겠지만, 이는 이란 항구를 오가는 선박이나 이란 화물과 관련된 물품을 운반하는 선박에만 국한될 것”이라 설명했다.

그는 또 “이란이 5만2000명의 시위대를 포함해 수십만명을 살해하던 시대는 끝났으며, 무엇보다 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 이란을 압박했다.