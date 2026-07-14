[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대 학생 60여명이 개교 70주년을 기념해 지난 6일부터 10일까지 5일간 경북 동해안 일대 120km를 종주하는 ‘2026학년도 성산리더십 동해안 국토대장정’을 성공적으로 완주했다.

14일 대구대에 따르면 이번 일정에 앞서 지난 2일 교내 웅지관 강당에서는 윤재웅 총장, 박태호 학생처장 등이 참석한 가운데 발대식이 열려 안전한 도보 일정을 위한 결의를 다졌다.

이후 대원들은 6일 오전 울진 구산 해수욕장을 출발해 후포항, 영덕 고래불 해수욕장, 포항 화진 및 칠포 해수욕장을 거치는 동해안 경로를 따라 걸음을 이어갔다.

30도가 넘는 무더운 날씨와 험난한 도보 코스 속에서도 참가 학생들은 서로 물을 나누고 페이스를 조절하며 단 한 명의 낙오자 없이 행진을 계속했다.

마지막 날인 10일 영천 화랑설화마을을 지나 목적지인 대구대 사랑광장에 도착한 학생들은 완주증을 수여받으며 120km의 대장정을 마무리했다.

이번 행사에 학생대표로 참가한 안진영 학생은 “이번 완주 경험이 앞으로의 대학 생활과 미래를 향한 큰 자신감이 될 것”이라고 강조했다.

대구대 윤재웅 총장은 “개교 70주년이라는 뜻깊은 해에 학생들이 보여준 열정과 끈기에 큰 박수를 보낸다”며 “우리 학생들이 이번 대장정에서 얻은 성취감을 바탕으로 사회에 기여하는 훌륭한 인재로 성장하길 바란다”고 말했다.