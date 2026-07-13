“원전산업 경쟁력 높일 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 허성무 더불어민주당 의원(창원 성산구)은 SMR(소형모듈원전)의 상용화 및 수출을 지원하도록 하는 ‘소형모듈원자로 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안’을 대표발의했다고 13일 밝혔다.

허 의원에 따르면 현행 ‘소형모듈원자로 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법’은 SMR의 기술개발과 실증, 연구개발 특구 지정 등 연구개발 기반 조성에 중점을 두고 있어, 상용화와 수출 지원, 공급망 구축 등 산업 생태계 전반을 뒷받침하기 위한 제도적 지원은 부족한 상황이다.

특히 AI 산업 확산과 데이터센터 증가 등으로 전력 수요가 급격히 늘어나면서, 세계 각국은 SMR을 차세대 전력원으로 주목하고 있다. 이에 따라 기술개발을 넘어 상용화와 글로벌 시장 진출을 위한 제도적 지원을 강화해야 한다는 필요성이 커지고 있다는 지적이다.

개정안에는 ▷기본계획 수립과 이행점검, 국회 보고 등을 과학기술정보통신부장관과 기후에너지환경부장관이 공동으로 수행 ▷SMR 공급망 안정화 ▷금융·세제 지원 ▷SMR 진흥특구 지정 ▷상용화 및 수출 지원 등을 포함해 SMR 산업 생태계를 종합적으로 지원하는 내용을 담았다.

허 의원은 “이번 개정안을 통해 기술개발에 머물렀던 지원체계를 상용화와 수출까지 확대해 우리나라가 글로벌 SMR 시장을 선도하고, 대한민국 원전 산업의 경쟁력을 한층 강화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.