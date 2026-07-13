[헤럴드경제=장연주 기자] 개그우먼 박세미가 전 남자친구의 황당한 ‘이별 거짓말’을 폭로했다.

박세미는 12일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 과거 연애사를 고백했다.

이날 방송에서 박세미는 “그 사람이 저와 정말 헤어지고 싶었던 것 같다”며 “어느 날 (전 남자친구가) 술에 취해 전화가 와 다짜고짜 ‘나 위암이다’라며 시한부 판정을 받은 것처럼 이별을 통보했다”고 밝혔다.

하지만 이는 이별하기 위해 꾸며낸 거짓말인 것으로 드러났다.

박세미는 “지금은 아이도 낳고 아주 잘 살고 계시더라”며 씁쓸한 근황을 덧붙였다.

박세미는 또 전 남친에게 매달 60만원을 줬는데, 그 돈으로 바람 피운 여자친구랑 해외여행을 간 일화도 공개했다.

그는 “20대 초반에 만났던 남자친구가 아르바이트해서 번 돈을 달라고 해서 준 적이 있다”며 “달마다 50~60만원 정도였는데, 알고 보니 그 돈으로 바람 피운 여자친구랑 해외여행을 갔더라”라고 말했다.

박세미는 이어 “그때는 어리니까 동남아 여행에 가면 핸드폰이 안되는 줄 알았고, 연락을 안하고 기다리기만 했다”고 밝혔다.

박세미는 그 남성과 약 3년간 교제했다고 밝히며 외도를 알게 된 결정적인 순간도 공개했다.

그는 “PC방에 함께 있었는데, 당시 안경 큰 게 유행이었다”며 “휴대폰을 살짝 돌려서 하는데 안경 렌즈에 빨간 하트 표시가 정확히 보이더라”라고 말했다.

그러면서 “바람을 잡으면 소리 지르고 화내고 그럴 줄 알았는데, 배신감에 휴대폰을 잡은 내 손이 떨리더라”고 당시를 회상했다.

박세미는 또 “2년 뒤에 용서하고 또 만났다”고 덧붙였다.