트래비스 켈시와 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든서 비공개 결혼식 뉴욕시장 “행사 허가 비용 16만달러 이상 지불” 사흘간 도로 통제·경찰 배치 두고 공공비용 논란 美매체 “총비용 300억~450억원 가능성”

[헤럴드경제=정경수 기자] 팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시의 비공개 결혼식을 둘러싼 비용 논란이 이어지고 있다. 결혼식 장소 주변 도로 통제와 경찰 배치까지 이뤄지면서, 스위프트 측이 뉴욕시에 낸 허가 비용만 2억원을 넘은 것으로 확인됐다.

AP통신은 10일(현지시간) 조란 맘다니 뉴욕시장이 기자회견에서 스위프트 측의 행사 허가 비용을 공개했다고 보도했다. 맘다니 시장은 “스위프트는 해당 행사와 행사 대응을 위해 16만 달러(약 2억4천만원) 이상을 허가 비용으로 지불했다”며 “허가는 행사가 열리기 며칠 전에 확정됐다”고 말했다.

스위프트와 켈시의 결혼식은 지난 3일 미국 뉴욕 맨해튼의 대표 공연장인 매디슨 스퀘어 가든에서 열렸다. 결혼식은 외부 공개 없이 진행됐지만, 행사 규모와 도심 통제 문제로 현지에서는 관심이 집중됐다.

결혼식 전날에는 리허설 디너가 열렸고, 본식 이후에도 다음 날 새벽까지 파티가 이어진 것으로 알려졌다. 이 과정에서 행사장 일대 도로가 사흘 가까이 통제됐고, 현장에는 질서 유지를 위해 수백명의 경찰이 배치됐다.

문제는 공공 인력 투입 비용이다. 일부에서는 유명인의 사적 행사에 경찰력과 도로 통제가 과도하게 동원된 것 아니냐는 비판이 나왔다. 이날 기자회견에서도 경찰 초과근무 수당을 스위프트 측이 부담하는지에 대한 질문이 제기됐고, 맘다니 시장은 허가 비용 규모를 공개하며 설명에 나섰다.

최근 미국 주요 도시에서는 대형 공연, 스포츠 이벤트, 유명인 행사를 둘러싸고 치안·교통 통제 비용을 누가 부담할지를 놓고 논쟁이 잦아지고 있다. 스위프트의 결혼식 역시 단순한 연예 뉴스에 그치지 않고 도심 행정과 공공비용 문제로 번지는 분위기다.

다만 뉴욕시에 낸 허가 비용은 전체 결혼식 비용의 극히 일부로 보인다. 미국 경제전문지 포브스는 이번 결혼식에 약 2000만달러(약 300억원)가 들었을 것으로 추정했다. 연예 매체 페이지식스는 전문가 의견을 토대로 총비용이 3000만달러(약 450억원)에 달했을 가능성도 제기했다.

웨딩기업 더 놋 월드와이드의 에스더 리는 페이지식스에 “장식과 꽃에만 최소 500만 달러가 들었을 것이고, 총비용은 2000만∼3000만달러에 이를 것”이라고 설명했다. 500만달러는 한화로 약 75억원 수준이다.

하객 규모도 비용을 키운 요인으로 꼽힌다. 외신들은 결혼식 하객이 1000명을 넘은 것으로 보고 있다. 이에 따라 식음료 제공과 현장 운영, 보안 관리 등에만 250만∼300만달러가 들었을 것으로 추산됐다. 의상과 공연 등 엔터테인먼트 비용 역시 약 200만달러 수준으로 거론됐다.

또 다른 결혼정보업체 브라이드북닷컴은 이번 결혼식 비용을 2000만∼2500만달러로 추정하면서 “전 세계 결혼식 평균 비용의 거의 1000배”라고 언급했다.

행사는 철저히 비공개로 치러졌다. 현재까지 결혼식의 구체적인 장면은 공식 사진이나 영상이 아니라 일부 하객의 증언을 통해서만 전해지고 있다. 다만 허가 비용과 도심 통제 규모가 알려지면서, 스위프트와 켈시의 결혼식은 ‘세기의 결혼식’이라는 화제성과 함께 초호화 비용 논란까지 낳고 있다.