[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 이종석과 가수 겸 배우 아이유가 공개 연애 4년 만에 결별했다.

10일 디스패치에 따르면 이종석과 아이유 측은 “두 사람이 최근에 헤어졌다. 좋은 선후배로 남기로 했다”고 밝혔다. 두 사람의 측근은 “바쁜 스케줄로 인해 만남이 줄어들며 관계를 정리했다”고 전했다.

두 사람은 2012년 SBS ‘인기가요’ MC로 처음 인연을 맺었다. 10년간 동료로 지내다 2022년 연인으로 발전했다.

두 사람은 어린이날 등에 나란히 1억 원을 기부하는 선행도 함께하며 연예계 대표 공개 커플로 사랑받았다. 하지만 공개 연애 4년 만에 연인 관계를 마무리하고 좋은 선후배로 남기로 했다.

앞서 아이유는 지난 5월 자신의 유튜브 채널 ‘이지금’에 출연해 “알아주길 바라는 걸 보니 아직 덜 사랑하나 보다. 사랑은 알아주길 바라는 것이 아니다”라며 사랑에 대한 자신의 솔직한 생각을 밝힌 바 있다.

한편, 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’ 공개를 앞두고 있다. 아이유는 오는 9월 고양종합운동장 주 경기장에서 콘서트를 앞두고 있다.