[헤럴드경제=장윤우 기자] 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹) 등 한국선수 5명이 일본 매체가 뽑은 2026 북중미 월드컵 아시아에서 가장 부진한 11인 명단에 올랐다.

10일 일본 풋볼채널은 이번 월드컵에 참가한 아시아 선수들 중 ‘워스트 일레븐’을 선정해 소개했다.

손흥민 외에도 한국 선수 4명이 명단에 포함됐다. 골키퍼 김승규(FC도쿄), 수비수 설영우(레드스타 베오그라드), 미드필더 이강인과 이재성(마인츠)이 이름을 올렸다.

풋볼채널은 손흥민을 두고 “아시아 역사상 최고의 축구 선수로 불리지만, 이번 월드컵에서 평가를 크게 떨어뜨린 선수의 대표 격”이라고 평가했다. 손흥민은 조별리그 3경기에 모두 나섰지만 골과 도움이 없었다.

이어 “한국 대표팀 역대 2위 득점(통산 56골)을 쌓아온 손흥민이지만, 이번 월드컵 플레이에서는 이른바 ‘무서움’이 느껴지지 않았다”고 했다.

매체는 병역 면제를 조롱한 언론 관계자의 발언이 손흥민을 포함한 선수들의 사기를 꺾었다는 점은 인정하면서도 “그 소동이 없었다고 해도 이번 월드컵 손흥민에게서 전성기의 예리함이 사라진 것은 무시할 수 없다”며 “골에 전혀 관여하지 못했다면 워스트 일레븐은 피할 수 없다”고 밝혔다.

김승규는 지난달 19일 멕시코와의 2차전에서 후반 5분 자기 진영 골 앞으로 높이 뜬 공을 잡으러 나갔다가 낙하 지점에 있던 동료와 부딪혔다. 잡으려던 공을 놓치며 선제 실점을 내줬고, 이 골이 결승 골이 돼 한국은 0-1로 졌다.

풋볼채널은 “월드컵 전체 플레이 내용을 보면 김승규를 워스트 일레븐에 뽑는 것은 부당할지도 모른다”면서도 “실점의 대가가 매우 컸다”며 선정 이유를 밝혔다.

이강인에 대해서는 “이번 월드컵 이강인의 패스 성공률은 93%로, 막힌 빌드업의 출구가 되는 등 큰 활약을 했다”며 이번에 워스트 일레븐으로 선정된 것은 본인의 잘못이 아니라 이강인을 살리지 못한 팀 전체의 책임이라고 봤다.

이재성은 그라운드 밖 문제로 이름이 올랐다. 풋볼채널은 “경기 내용만 봤을 땐 워스트 일레븐에 선정될 이유가 없었다”면서도 “홍명보 전 감독이 지난달 25일 남아프리카공화국과의 최종전에서 이재성을 선발에서 제외한 이유가 대표팀 내분 탓”이라며 선정했다.

설영우는 “보여준 퍼포먼스의 질이 낮고, 기대를 실망으로 바꿨다”며 “항상 무언가 브레이크가 걸린 상태에서 경기를 뛴 것 같다는 인상을 받는다”고 설명했다.

워스트 일레븐에는 사우디아라비아의 압둘라 알 아므리와 피라스 알 부라이칸, 카타르의 페드로 미겔·호맘 아흐메드·아셈 마디보, 일본의 시오가이 겐토도 포함됐다.