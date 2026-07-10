[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 김종국의 어머니가 아들의 결혼 이후 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서 하차한 소감을 밝혔다.

9일 김종국의 유튜브 채널에는 ‘팔순 지난 어머니도 피할 수 없는 PT’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김종국은 어머니의 팔순을 뒤늦게 기념하기 위해 미국 라스베이거스로 여행을 떠났다.

김종국은 “예정에 없던 스케줄 변경으로 갑자기 며칠 여유가 생겨 어머니를 모시고 여행을 다녀왔다”며 “지난해 어머니가 팔순이셨는데 복잡한 일들 때문에 별다른 이벤트를 해드리지 못했다. 생신을 기념해 급하게 준비했다”고 설명했다.

라스베이거스에 도착한 어머니는 “작은 아들 덕분에 좋은 곳에 와서 좋은 구경을 많이 한다. 너무 감사하다”며 만족감을 드러냈다.

김종국과 어머니는 대화를 하면서 ‘미운 우리 새끼’ 하차에 대해 이야기를 나눴다. 두 사람은 오랜 기간 해당 프로그램에 출연했으나 결혼 이후 자연스럽게 하차했다.

김종국은 어머니에게 ‘미우새’에 출연하지 못한 아쉬움에 대해 물었다.

이에 어머니는 “아들이 결혼했는데 못 나가는 게 당연하다. 아들 결혼한 게 더 좋다”고 말해 눈길을 끌었다.

한편, 김종국은 지난해 9월 비연예인과 결혼식을 올렸다. 배우자의 나이와 직업 등 구체적인 신상은 공개되지 않았다.