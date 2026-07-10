장윤기 수사 무마 의혹 수습 나선 경찰 10일 전국 경찰 지휘부 화상회의 소집

[헤럴드경제=김아린 기자] 미국 출장 중이던 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 일정을 앞당겨 귀국하며 전국 경찰 지휘부 화상회의를 소집했다. 광주광역시에서 벌어진 장윤기 수사 비위 논란을 수습을 위해서다.

유 직무대행은 이날 오전 지휘부 회의 모두발언에서 “장윤기 사건과 관련해 당시 경찰서 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속되는 참담한 일이 발생했다”며 “수사와 감찰 조사를 통해 이번 일에 책임 있는 관계자들을 법과 제도가 허용하는 범위에서 최대한 엄벌하겠다”고 밝혔다.

이어 “유가족 여러분께 또다시 씻기 힘든 상처를 드리게 된 점 깊이 사죄드린다”며 “아울러 국민 여러분께 실망을 끼쳐드려 매우 송구스럽게 생각한다”고 했다.

유 직무대행은 경찰 내부적으로 쇄신 노력을 하고 있다면서 재발 방지를 약속했다. 그는 “경찰 수사가 한층 충실하고 공정하게 이뤄지도록 절차적으로 미비한 부분을 보완하고 제도적 개선책도 꼼꼼히 설계해 조만간 국민께 보고드리겠다”고 했다.

경찰청은 외부 인사를 위원장으로 둔 ‘경찰 수사 신뢰 제고를 위한 태스크포스(TF)’를 구성해 경찰 수사 제도 전반을 들여다보겠다는 대책을 내놨다. 또 국가수사본부장을 직속으로 내부비리수사대를 설치해 전국 경찰의 비위 사건에 대한 첩보를 수집하고 수사에 나서겠다는 계획도 세웠다.

유 직무대행은 “이번 사건에서 제기된 모든 사안에 대해 한 점 의혹 없이 신속하고 철저히 수사하겠다”고 강조했다.

끝으로 그는 “국민께서 주시는 우려와 질책을 엄중하게 인식하고 있다”며 “경찰의 수사권은 국민께서 위임해 주신 것임을 경찰 모든 구성원이 마음에 새기고 주어진 책임을 다하겠다”고 했다.

미국 출장 중이던 유 직무대행은 장윤기 논란이 커지자 일정을 하루 앞당겨 귀국했다. 유 직무대행은 이날 오전 4시30분께 인천국제공항 입국장에 나와 취재진 앞에서 “이번 사안을 엄중히 인식하고 있다”고 말했다.

유 직무대행은 검찰의 기능이 재편되는 과정에서 보완수사권이 화두가 되는 것에 대해선 “보완수사권 관련해서는 국회에서 충분한 논의를 거쳐서 입법적으로 결정되리라 생각한다”면서 원론적인 입장을 밝혔다.

검찰은 살인범 장윤기에 대한 보완수사를 벌이면서 현직 경찰관인 그의 아버지에게 당시 경찰 수사라인이 수사 정보를 누설하고 증거 인멸을 도운 정황을 밝혀냈다. 경찰의 조직적인 수사 무마 의혹이 드러나자 경찰청은 지난 6일 특별수사팀을 발족해 관련자들에 대한 조사를 이어가고 있다. 장윤기 사건을 맡았던 경찰 수사팀장은 지난 8일 증거인멸 혐의로 구속됐다.