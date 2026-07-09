격무·원거리 부서 근무자 우선 배려...회전문 인사 비판도

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 민선 9기 제11대 손훈모 순천시장(변호사)이 취임 후 첫 정기인사를 단행하며 ‘새로운 순천’을 향한 본격적인 시정 운영의 막을 올렸다.

순천시는 능력과 성과 중심의 공정한 행정을 구현하고, 조직 내 소통을 강화하기 위해 대대적인 전보 및 승진 인사를 발표했다고 밝혔다.

승진 인사는 4급 2명, 5급 2명, 5급 승진의결 6명, 6급 7명, 7급 18명, 8급 15명 등 총 50명이며, 전보인사는 397명 규모로 실시됐다.

이번 인사에는 손훈모 시장이 당선 직후부터 강조해 온 ‘공정과 탕평’, ‘전문성과 조직 안정’이라는 핵심 인사 원칙이 고스란히 반영됐다.

가장 주목할 점은 그동안 상대적으로 주목받지 못했던 격무 부서와 원거리 부서 근무자들에 대한 과감한 배려다.

손 시장은 기피 부서나 외곽 부서에서 묵묵히 헌신해 온 직원들을 희망 부서로 이동시키는 등 인사 우대 정책을 펼쳤다.

이는 공정한 기회 제공을 통해 조직 내 활력을 높이고, 새로운 시정 방향에 맞춰 일하는 방식과 조직문화를 함께 바꿔가겠다는 시의 강한 의지를 보여준다.

또한 조직의 안정을 이끄는 고경력 공직자들에 대한 예우도 잊지 않았다.

승진 인사에서 다년간의 행정 경험과 노하우를 쌓아온 고경력자를 적극적으로 배려하여 조직의 허리를 단단히 받치도록 했다.

이와 동시에 신임 비서실장 자리에 상대적으로 젊은 6급 공무원을 전격 발탁하는 파격 행보를 병행해 고경력자의 연륜과 신진 세대의 역동성이 시너지를 내는 균형 잡힌 조직을 완성했다.

더불어 민생경제 회복과 미래 신산업 육성 등 민선 9기 핵심 현안을 속도감 있게 추진하기 위해 실행력을 갖춘 인재들을 주요 보직에 전면 배치했다.

특히 시민주권 시대를 행정 전반에 뿌리내리기 위해 시민주권TF를 구성하고, 실력과 소통 역량을 갖춘 직원을 배치했다.

시민주권TF는 시민과의 소통을 강화하고 현장의 목소리를 시정에 반영하는 창구 역할을 수행하며, 시민이 체감할 수 있는 열린 행정 구현에 행정력을 집중할 방침이다.

이번 인사에서는 노관규 전임 시장의 총애를 받았던 몇몇 인사가 한직으로 발령 났으며, 청내 인물난과 전문성 보강을 위해 일부 인사는 종래에 맡았던 보직으로 환원시켰다.

손훈모 시장은 “새롭게 정비된 조직을 바탕으로 정체된 민생경제를 조속히 회복하고, 시민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 신뢰받는 순천시정을 이끌어가겠다”고 강조했다.

이번 인사를 통해 조직 정비를 마친 순천시는 여름철 자연재난 안전대책 점검과 민생 안정 현안 처리에 전 행정력을 집중하며, 민선 9기 순천호의 본격적인 순항을 시작할 예정이다.

▲ 4급 승진 ▷행정지원국장 이찬성(민원행정과장) ▷도시디자인국장 서준원(도로과장)

▲ 4급 전보 ▷전략기획국장 최신철(의회사무국장) ▷미래산업국장 이수동(전략기획국장) ▷청년교육국장 김영남(농정혁신국장) ▷안전교통국장 김선순(정원도시센터소장) ▷생태환경국장 김지식(청년교육국장) ▷농정혁신국장 최영화(미래산업국장) ▷맑은물관리센터소장 채연석(행정지원국장) ▷정원도시센터소장 이강진(안전교통국장) ▷의회사무국장 신순옥(생태환경국장)

▲ 5급 승진 ▷건설과장 조상옥(체육시설운영과장 직무대리) ▷식품위생과장 남혜선(보건의료과장 직무대리)

▲ 5급 승진의결 ▷자치행정과장 직무대리 윤순엽(세정과 부과팀장) ▷친환경농업과장 직무대리 강민(동물자원과 축산팀장) ▷공원녹지과장 직무대리 김숙영(공원녹지과 녹화기획팀장) ▷감사실장 직무대리 박치현(감사실 기술감사팀장) ▷건축과장 직무대리 정진우(허가과 건축허가팀장) ▷농업정책과장 직무대리 정영석(농촌진흥과 농업인육성팀장)

▲ 5급 전보 ▷홍보실장 문미정(농업정책과장) ▷총무과장 이형금(해룡면장) ▷세정과장 양영만(순천대 글로컬 파견) ▷회계과장 김홍두(별량면장) ▷민원행정과장 김준화(첨단산업과장) ▷기획과장 조홍균(동물자원과장) ▷콘텐츠정책과장 장은희(경제진흥과장) ▷도시전략과장 박상훈(안전총괄과장) ▷신성장산업과장 황학종(조곡동장) ▷첨단산업과장 김서하(디지털정책과장) ▷경제진흥과장 김미자(콘텐츠정책과장) ▷디지털정책과장 백영미(농촌진흥과장) ▷문화예술과장 김미란(송광면장) ▷관광과장 이정화(외서면장) ▷국가유산과장 윤선옥(도 문화산업과 파견) ▷체육산업과장 김경만(청소자원과장) ▷체육시설운영과장 강훈(건설과장) ▷평생교육과장 최향숙(주암면장) ▷노인복지과장 박현정(식품위생과장) ▷도시계획과장 구본일(낙안면장) ▷허가과장 이선화(도시공간재생과장) ▷도시공간재생과장 류제식(신청사건립과장) ▷신청사건립과장 김형욱(건축과장) ▷안전총괄과장 최홍미(삼산동장) ▷교통정책과장 박미경(저전동장) ▷교통관리과장 정학규(체육산업과장) ▷도로과장 이영오(토지정보과장) ▷토지정보과장 류영권(덕연동장) ▷청소자원과장 조점수(허가과장) ▷환경관리과장 양영희(정원시설과장) ▷농식품유통과장 이미숙(맑은물행정과장) ▷동물자원과장 나옥현(국가유산과장) ▷보건의료과장 박미란(남제동장) ▷농촌진흥과장 김순옥(매곡동장) ▷맑은물행정과장 안태순(농식품유통과장) ▷하수도과장 김성환(도시계획과장) ▷정원운영과장 송명선(홍보실장) ▷정원시설과장 오선희(환경관리과장) ▷낙안읍성지원사업소장 최금심(교통관리과장) ▷문화예술회관장 양구열(기획과장) ▷승주읍장 방수진(신성장산업과장) ▷주암면장 김동영(왕조2동장) ▷송광면장 신영주(회계과장) ▷외서면장 김수련(자치행정과장) ▷낙안면장 이태문(공원녹지과장) ▷별량면장 김종환(중앙동장) ▷해룡면장 김기옥(교통정책과장) ▷향동장 김승찬(도사동장) ▷매곡동장 강진숙(승주읍장) ▷삼산동장 박형숙(노인복지과장) ▷조곡동장 이현태(향동장) ▷덕연동장 정은경(장천동장) ▷풍덕동장 추승안(도시전략과장) ▷남제동장 구길림(하수도과장) ▷저전동장 현동순(평생교육과장) ▷장천동장 김양희(문화예술과장) ▷중앙동장 이전근(세정과장) ▷도사동장 최동규(정원운영과장) ▷왕조1동장 장익상(감사실장) ▷왕조2동장 남기윤(총무과장)

▲6급 승진 ▷강희(건설과), ▷정종례(예산과) ▷이지연(승주읍) ▷이희진(동물자원과) ▷손고운(질병관리과) ▷이정복(감사실) ▷황윤중(국가유산과)