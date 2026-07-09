[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 유니세프 한국위원회로부터 ‘아동친화도시’ 인증 갱신을 획득했다.

창원시는 9일 유니세프 한국위원회로부터 인증서와 현판을 전달받았다고 밝혔다. 이번 재인증을 통해 향후 4년간 아동 권리 증진과 아동 중심 정책 추진에 대한 국제적 공신력을 다시 한번 인정받게 됐다.

시는 지난 2021년 최초 인증 이후 아동 관련 조례 개정, 아동 참여 원탁토론회 개최, 아동의회 운영 등 현장 목소리를 반영한 행정 체계를 구축해 왔다. 이번 종합 평가에서는 아동의 실질적인 참여를 이끌어낸 정책적 노력이 높은 평가를 받았다.

시는 재인증을 발판 삼아 ‘제2기 아동친화도시 조성 기본계획’ 추진에 속도를 낼 계획이다. 학교와 연계해 아동의 정책 참여 창구를 넓히고, 돌봄·교육·안전망을 재정비해 체감도 높은 정책을 펼친다는 구상이다.

강기윤 시장은 “이번 인증 갱신은 창원시 아동 정책이 지속 가능한 모델로 자리 잡았음을 증명한 것”이라며 “모든 아동이 존중받고 안전하게 성장할 수 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.