증시 부진에 고가 패션 수요 위축 우려 패션소비지수100 하회·수출 둔화조짐

작년 하반기부터 살아나기 시작한 패션 시장이 증시발(發) 소비심리 위축 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 증시 활황이 고가 의류 구매로 이어진 것과 달리 최근 증시 부진이 악영향을 미칠 수 있어서다.

9일 패션업계에 따르면 최근 코스피·코스닥 부진이 소비심리에 미칠 영향에 대한 우려가 커지고 있다. 올 들어 코스피에서는 지난 7일까지 16차례 매도 사이드카와 6차례 서킷브레이커가 발동됐다. 그 이후에도 하락세가 지속되고 있다.

의류는 식료품·생필품 같은 필수소비재와 달리, 소득에 여유가 있을 때 구매하고 경기가 나빠지면 지출을 줄이는 경기소비재로 분류된다. 업계 관계자는 “증시가 좋으면 고가 의류 제품이나 명품들이 수혜를 보지만, 증시가 나쁘면 그 반대”라며 “소비심리가 다시 꺾일 수 있다”고 우려했다.

실제로 한국섬유산업연합회가 전국 소비자 3500명을 대상으로 6~8월 여름철 패션 소비 전망을 조사한 결과, 패션소비전망지수(FCOI)는 99.5에 그쳤다. 이 지수가 100 미만이면 소비 감소 전망이 우세하다는 뜻이다.

의복 소비를 줄일 것으로 본 소비자들은 40.1%가 ‘물가 상승 및 생활비 부담’을 이유로 꼽았다. 이어 소득·여유자금 상황 변화(21.1%), 패션 제품 가격 부담 증가(12.5%), 경기 및 소비심리 위축 우려(12.2%) 순이었다.

그간 증시 활황과 소비심리 회복 등으로 수혜를 보던 패션업계 입장에선 악재일 수밖에 없다. 국가데이터처에 따르면 지난 5월 백화점 의복 판매액지수는 180.9(2020년=100)로 전월 대비 12.6% 상승했다. 마트(27.0%)와 전문소매점(10.6%)에서도 의복 판매가 크게 늘었다.

수출 전망도 밝지만은 않다. 관세청에 따르면 1~5월 의류 수출액은 8억3400만달러로 전년 동기 대비 10.9% 증가했다. 다만 가장 최근인 5월만 떼어보면 1억6400만달러로 1년 전보다 3.4% 감소했다. 중국 등지의 경기 부진이 발목을 잡을 수 있다. 강승연 기자