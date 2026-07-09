교원 스위트호텔 남원, 17일 ‘옥수수 수확 체험 프로그램’

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원그룹 호텔 체인 스위트호텔 남원은 오는 17일 호텔 인근 체험 농장에서 ‘옥수수 수확 체험 프로그램’을 운영한다.

교원측은 “이번 체험 프로그램은 투숙객들이 체험 농장에서 옥수수를 직접 수확하는 과정을 통해 자연의 소중함과 수확의 즐거움을 경험할 수 있도록 기획됐다”고 밝혔다. 스위트호텔 남원은 투숙객에게 농작물을 직접 수확하는 경험을 제공하기 위해 체험 농장을 조성하고 옥수수를 재배해 왔다.

프로그램은 호텔에서 도보 5분 거리에 위치한 체험 농장에서 오후 7시부터 진행된다. 투숙객이라면 누구나 사전 예약 또는 현장 접수를 통해 참여할 수 있다. 참여 투숙객에게는 ▲어린이용 밀짚모자 및 장갑 ▲성인용 장갑 ▲수확용 바구니 ▲옥수수 음료 등이 제공된다.

이와 함께 스위트호텔 남원은 공식 홈페이지 예약 고객을 대상으로 컵빙수 2개를 증정하는 프로모션도 진행한다. 해당 혜택은 오는 8월 31일까지 체크인하는 투숙객에 한해 제공된다.

스위트호텔 관계자는 “여름철 대표 농작물인 옥수수를 직접 수확하며 의미 있는 시간을 보낼 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 가족 단위 고객을 위한 다양한 체험형 콘텐츠를 확대해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.