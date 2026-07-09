세탁용 캡슐세제 3종·식기세척기 타블렛 1종 선봬 실내건조·땀 냄새·생활얼룩 등 생활 고민별 제품 구성 위생용품 중심 포트폴리오서 생활용품 전반으로 확장

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라가 세제 시장에 진출한다. 화장지, 물티슈, 생리대, 기저귀 등 위생용품 중심 사업에서 생활용품 전반으로 제품군을 넓히려는 행보다.

깨끗한나라는 세탁용 캡슐세제 3종과 식기세척기 타블렛 1종 등 맞춤형 세제 4종을 출시한다고 9일 밝혔다.

이번 신제품은 ‘믿고 선택하는 깨끗한나라가 만든 세제’를 콘셉트로 기획됐다. 실내건조, 땀 냄새, 생활얼룩 등 소비자가 세탁 과정에서 겪는 생활 고민을 제품명과 패키지 전면에 반영한 것이 특징이다. 제품명을 따로 기억하지 않아도 필요한 기능을 쉽게 확인할 수 있도록 설계했다는 설명이다.

세탁용 캡슐세제는 생활 환경별로 3종이 출시된다. ‘땀 냄새 걱정을 줄여주는 99% 강력탈취 캡슐세제’, ‘생활얼룩도 깨끗이 케어하는 강력세정 캡슐세제’, ‘쉰내 잡아주는 햇빛 건조 느낌 실내건조 캡슐세제’ 등이다.

‘쉰내 잡아주는 햇빛 건조 느낌 실내건조 캡슐세제’는 실내건조 냄새 원인 물질인 아세트산을 99% 제거하도록 설계됐다. ‘땀 냄새 걱정을 줄여주는 99% 강력탈취 캡슐세제’는 땀 냄새 원인 물질 제거에 초점을 맞췄다. ‘생활얼룩도 깨끗이 케어하는 강력세정 캡슐세제’는 음식물, 화장품, 피지 등 생활 얼룩 제거를 겨냥했다.

식기세척기용 제품인 ‘눌어붙은 음식물과 물 얼룩까지 강력세척 식기세척기 타블렛’은 세제와 린스 기능을 하나에 담은 올인원 제품이다. 포장을 벗기지 않고 1알만 넣어 사용할 수 있도록 했고, 음식물 얼룩과 기름때 세척 기능을 앞세웠다. 유해균 99.9% 항균 테스트도 완료했다.

깨끗한나라의 세제 시장 진출은 생활용품 기업 간 제품 경계가 옅어지는 흐름과 맞닿아 있다. 국내 세제 시장에서는 LG생활건강, 애경산업, 헨켈 등 기존 생활용품·화학업체들이 캡슐세제와 기능성 세제를 앞세워 경쟁하고 있다. 깨끗한나라는 기존 위생용품 유통 기반과 브랜드 인지도를 활용해 세탁·주방 세제 영역으로 접점을 넓히겠다는 전략이다.

깨끗한나라는 이번 세제 브랜드 론칭을 계기로 생활 고민별 제품군을 확대한다는 방침이다. 화장지, 물티슈, 생리대, 기저귀 등 위생용품을 넘어 생활 전반을 아우르는 라이프스타일 케어 브랜드로 사업 범위를 넓히겠다는 구상이다.

깨끗한나라 관계자는 “최근 소비자들의 생활 환경과 사용 목적이 다양해지면서 자신에게 필요한 기능을 쉽고 직관적으로 선택할 수 있는 제품에 대한 수요가 커지고 있다”며 “앞으로도 생활 환경과 소비자 라이프스타일에 맞춘 제품을 지속 확대하겠다”고 말했다.