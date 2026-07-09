국립해양생물자원관, 두 번째 갯벌생태해설사 양성기관 지정 중·남부권 교육 접근성 개선…하반기 교육생 모집 해양생물 연구·교육 인프라 활용해 전문인력 양성

[헤럴드경제=김선국 기자] 국립해양생물자원관이 갯벌생태해설사 양성기관으로 새롭게 지정됐다. 서울에만 있던 교육기관이 충남 서천까지 확대되면서 중·남부권 교육 접근성이 개선될 전망이다.

해양수산부는 국립해양생물자원관을 갯벌생태해설사 양성기관으로 추가 지정한다고 9일 밝혔다.

갯벌생태해설사는 국민에게 갯벌 생태와 지역의 역사·문화·사회 등을 전문적으로 해설하고 갯벌 보전 인식을 높이는 전문 인력이다. 자격을 취득하려면 양성기관에서 기본교육 과정 기준 80시간의 교육을 이수해야 한다.

그동안 양성기관은 서울에너지드림센터 한 곳뿐이었다. 수도권에 교육이 집중돼 중·남부권 거주자의 교육 참여가 쉽지 않다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 해수부는 충남 서천군에 있는 국립해양생물자원관을 두 번째 양성기관으로 지정했다. 국립해양생물자원관은 갯벌생태해설 교육에 적합한 해양환경을 갖추고 있으며 전문 강사진과 교육시설, 장비를 활용한 체계적인 교육 운영이 가능하다는 점에서 높은 평가를 받았다.

국립해양생물자원관은 2015년 설립된 해수부 산하 공공기관으로 국내외 해양생물자원의 수집·보존·연구와 전시·교육을 담당하고 있다. 국내외 해양생물 표본 56만여 점을 보유하고 있으며 전시시설인 ‘씨큐리움’과 교육동 등 전문 교육 기반도 갖추고 있다.

국립해양생물자원관은 올해 하반기부터 교육생을 모집해 신규 갯벌생태해설사를 양성할 계획이다. 현재까지 선발된 갯벌생태해설사는 모두 55명이다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “양성기관 추가 지정으로 중·남부권에서도 우수한 갯벌생태해설사를 양성할 수 있는 교육 기반이 마련됐다”며 “갯벌 생태교육과 해설 서비스를 더욱 활성화해 갯벌의 생태적 가치에 대한 국민 인식을 높이겠다”고 말했다.