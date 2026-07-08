아진P&P서 이달 초 본격 가동 출수온도 118도·대용량 구현

LG전자가 대구 제지기업에 최고 온도와 용량을 높인 산업용 히트펌프 시스템을 공급했다고 8일 밝혔다. 이를 통해 가정용·상업용·산업용을 아우르는 히트펌프 라인업을 구축한다는 전략이다.

LG전자는 최근 대구 소재 제지기업인 아진P&P에 산업용 대용량·대온도차 히트펌프 시스템을 공급 완료하고 이달 초 본격 가동에 돌입했다. 이번 사업은 ‘2050 탄소중립’ 달성을 위해 산업통상자원부가 주관하는 국책과제다. LG전자를 비롯한 총 15개 산학연이 2023년부터 추진해왔다.

산업현장에서 활용되는 히트펌프는 가정용·상업용보다 훨씬 높은 성능과 용량이 요구된다. 이번에 공급된 제품은 약 90°C 수준이던 기존 산업용 히트펌프의 출수 온도를 108°C(최대 118°C)까지 끌어올렸다. 용량 역시 최대 1040RT(냉방용량)에 달하는 대용량을 구현했다.

100°C가 넘는 산업용 히트펌프의 고온수는 종이 생산을 위해 건조 과정이 필수적인 제지공장, 식품공장의 제품 살균 공정을 비롯해 화학, 정유 등 다양한 산업현장에 적용될 수 있다. 이를 통해 탄소배출과 에너지 비용을 획기적으로 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

LG전자의 산업용 히트펌프는 기존 화석연료의 연소 대신 전기 에너지와 폐열 회수를 통해 에너지 효율을 향상시킨 것이 특징이다. 자체 개발한 ‘대용량 무급유 마그네틱 베어링’ 기술을 적용해 윤활유 공급에 따른 제약에서 자유롭고, 유지보수와 전기료 등 비용 절감 효과도 동시에 확보했다. 또한 열 전달의 핵심 매개체인 냉매로는 지구온난화지수(GWP)가 1에 불과한 R-1233zd를 사용했다.

LG전자는 산업용 히트펌프 사업을 국내외로 확대하고 있다. 글로벌 시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면 글로벌 산업용 히트펌프 시장은 올해 48억달러(약 6조5000억원) 규모로 성장할 전망이다.

2024년에는 한국종합무역센터에 산업용 수열원 히트펌프를 공급했고 지난해에는 덴마크 에너지 기업 오스테드(Ørsted)에 지역난방용 산업용 히트펌프를 공급하며 해외 레퍼런스를 확보했다. 현재 미국, 캐나다, 노르웨이, 핀란드 등 북미와 유럽의 산업현장에서 적극적인 수주 활동을 이어가고 있다.

이정완 기자