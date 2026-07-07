[헤럴드경제(안동)=김병진 기자] 경북도가 안동에 국내 싱글몰트 위스키 생산기지를 구축하며 지역 농산물을 활용한 고부가가치 식품산업과 K-위스키 산업 육성에 본격 나섰다.

경북도는 안동시 풍산읍 경북바이오2차산업단지에 들어선 김창수 위스키증류소㈜ 안동증류소가 준공돼 본격적인 생산에 들어간다고 7일 밝혔다.

이날 준공식에는 황명석 경북도 행정부지사를 비롯해 이영태 경국대 대학원장, 배용수 안동부시장, 주류업계 관계자와 유통 바이어, 투자사 관계자 등 120여명이 참석했다.

참석자들은 준공식 행사에 이어 최신 생산설비를 갖춘 제조공장을 둘러보며 위스키 제조공정과 생산 역량을 확인하고 지역 농식품 산업과 연계한 발전 방안 등을 공유했다.

안동증류소는 총사업비 120억원을 투입해 연면적 2109㎡ 규모로 조성됐으며 최신 증류 및 숙성 설비를 갖췄다. 연간 140㎘(700㎖ 기준 약 20만병)의 위스키 생산이 가능해 국내 싱글몰트 위스키의 안정적인 생산 기반 구축과 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

김창수 위스키증류소㈜는 한국 최초의 한국인 싱글몰트 위스키 디스틸러인 김창수 대표가 설립한 기업이다. 대표 제품인 ‘김포 에디션’이 완판되는 등 프리미엄 위스키 시장에서 품질과 브랜드 경쟁력을 인정받고 있다.

특히 안동증류소는 예천지역 농가와 계약재배한 보리를 위스키 원료로 사용하는 등 지역 농업과 연계한 원료 조달 체계를 구축한다. 또 제조 과정에서 발생하는 맥아박은 인근 축산농가의 사료로 공급해 자원순환형 생산 시스템을 운영할 계획이다.

이를 통해 지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대는 물론 부산물 재활용에 따른 폐기물 저감과 환경부하 감소 등 지속가능한 지역 상생 모델로 자리매김할 것으로 경북도는 기대하고 있다.

황명석 경북도 행정부지사는 “김창수 위스키증류소 안동증류소 준공은 지역 농산물을 활용한 고부가가치 식품산업 육성과 자원순환형 산업생태계 조성의 새로운 출발점”이라며 “경북이 대한민국 K-위스키 산업의 중심지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.