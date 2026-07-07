[헤럴드경제=김광우 기자] ‘역대 최대이자 최악의 불꽃놀이’

갑자기 하늘에서 터진 수십만발의 불꽃과 함께 시야를 가리는 뿌연 연기. 전쟁통을 방불케 하는 소음까지.

지구상 역대 최대 규모의 불꽃놀이가 펼쳐진 풍경. 하지만 관중 모두가 환호성을 보낸 건 아니었다. 불꽃놀이가 초래하는 각종 부작용을 우려하는 목소리가 컸기 때문.

그리고 우려는 현실이 됐다. 중금속이 포함된 연기가 흘러나오며, 행사가 이뤄진 도시의 대기오염 수준은 세계 최대 수준으로 치솟았다.

아주 잠깐의 일이 아니었다. 인근의 대기오염 수준은 다음날까지 이어지며, 모든 주민에게 건강에 해로운 수준의 대기질 상황이 연출됐다.

이뿐만 아니다. 인근 공항에 착륙하려던 여객기가 폭죽에 맞으며, 자칫 대형 참사가 이뤄질 뻔한 상황이 연출되기도 했다.

이 밖에도 불꽃놀이에 따른 조류 피해는 추산이 어려운 수준. 모두 지구 환경에 ‘백해무익’한 역대 최대의 불꽃놀이를 고집한 데 따른 결과다.

지난 7월 4일 미국 정부는 독립기념일 250주년 행사를 기념해 지구 역사상 최대 규모의 불꽃놀이를 강행했다. 각종 대기환경 오염 및 안전사고 우려에도 불구하고 이날 워싱턴 D.C에서는 85만발의 폭죽이 터졌다.

미국은 매년 독립기념일을 기념해 불꽃놀이를 개최하고 있다. 그런데 이번 행사의 규모는 이전과 차원이 달랐다. 85만발의 폭죽은 지난해와 비교해 약 1만2000%가량 증가한 수치. 전 세계로 범위를 넓혀도, 역대 최대의 불꽃놀이 행사에 해당했다.

불꽃놀이는 단순히 하늘을 밝히는 행사가 아니다. 불꽃이 터지는 것은 작은 ‘폭탄’이 터지는 것과 다르지 않다. 이에 황산염, 질산염 ,유기화합물 등 각종 금속성 입자와 그을음이 배출된다. 아울러 눈에 보이지 않는 초미세먼지까지 온 하늘을 장악하는 것으로 알려져 있다.

이번 행사를 앞두고 경고도 나온 바 있다. 미국에서도 언론을 통해 국립공원관리청(NPS)이 내부 모델링 자료를 통해서 불꽃놀이로 인한 부작용을 지적했다는 사실이 알려졌다. 실제 NPS는 불꽃놀이가 행사장 주변에서 ‘위험한 수준의 대기오염’이 3~6시간가량 이어질 수 있다고 경고했다.

가장 가능성이 높은 시나리오에서 행사장 일대의 초미세먼지 농도(PM2.5)는 600~1,200㎍/㎥, 최악 시나리오에서는 2,000㎍/㎥를 넘을 수 있다고 제시된 바 있다. 이는 대형 산불 연기가 발생한 지역의 초미세먼지 농도와 비교해서도 높은 수치다.

이같은 우려는 실현됐다. 스위스의 공기질 관리 전문 기업 아이큐에어(IQAir)에 따르면 불꽃놀이가 진행된 직후인 지난 5일 오전 3~5시 워싱턴 D.C.의 대기오염 수준은 전 세게 도시 중 가장 높은 것으로 집계됐다.

이같은 대기오염 수준은 불꽃놀이가 산발적으로 시작된 4일 오후부터 시작됐고, 자정 무렵 본 행사가 진행되며 급등했다. PM2.5 수치는 200μg/㎥까지 치솟으며 건강에 해로운 수준까지 상승한 것으로 나타났다.

불꽃놀이가 유독 위험하게 평가되는 이유는 입자가 단순 먼지가 아니라 ‘화학적 혼합물’이라는 데 있다. 색을 내기 위해 금속염이 쓰이고, 폭발과 연소 과정에서 여러 이온과 유기물질이 생긴다.

실제 2025년 중국 춘절 기간 연구는 불꽃놀이 기간 PM2.5가 사전 기간보다 10.5~226.4% 증가했고, 황산염·질산염·암모늄 등 2차 무기 에어로졸과 함께 칼륨, 염화물 같은 불꽃놀이 지표 성분이 크게 늘었다고 보고된 바 있다.

우리나라에서도 불꽃놀이가 미치는 대기오염에 관한 연구가 진행된 바 있다. 고려대 보건환경융합과학부 최윤형 교수 연구팀에 따르면, 서울과 부산에서 열린 대형 불꽃놀이 축제 이후 미세먼지 수치가 최대 32배까지 증가한 것으로 나타났다.

수질오염 우려도 적지 않다. 불꽃이나 폭죽 잔해에는 불완전 연소된 연료, 첨가제, 금속염, 포장재 찌꺼기가 남는다. 이같은 잔여물은 결국 강이나 호수로 흘러 들어가, 미생물 활동과 수생 생물에 영향을 줄 수 있다. 특히 같은 지역에서 불꽃놀이가 반복될 경우, 이같은 우려는 더 커진다.

가장 직접적인 피해로 거론되는 건 ‘조류 피해’다. 새들의 경우 주변에서 큰 소음과 빛이 발생할 경우, 기존 비행 경로를 벗어나는 것을 넘어 새로운 경로를 찾지 못하게 된다. 결국 경로를 찾지 못한 새들이 건물 등에 충돌해 떼죽음을 당할 가능성도 있다.

실제 지난 2021년 초, 대규모 불꽃놀이 이후 이탈리아 로마 한 도로에서 수백마리의 새가 떼죽음을 당한 채 발견돼 화제가 된 바 있다. 당시 사진을 공유한 동물보호단체 OPA는 “불꽃놀이의 끔찍한 결과”라고 비판했다.

불꽃놀이로 인한 새 피해 지역과 대상도 광범위하다. 암스테르담대 바트 훅스트라 교수 연구진에 따르면, 새들은 새해에 터지는 불꽃놀이에 최대 10km 떨어진 곳에서도 영향을 받는 것으로 나타났다. 이들은 특정 연구 지역에서만 불꽃놀이로 40만마리의 새가 날아올랐다는 점도 확인했다.

사정이 이렇다 보니, 해외에서는 불꽃놀이는 물론 물품 구매까지 금지하는 움직임이 지속되고 있다. 환경오염을 막으려는 조치다. 네덜란드 정부는 올해부터 일반 시민이 폭죽을 구매, 사용하는 것을 전면 금지했다. 독일의 경우 소비자 판매 시기를 매년 연말 나흘로 규정해, 엄격히 단속하고 있다.

한편 이번 독립기념일 행사에서는 환경오염 외에도, 안전사고 우려가 제기된 바 있다. 실제 이날 불꽃놀이 폭죽이 공항에 착륙을 준비하던 여객기에 맞으며, 갑작스러운 충격을 준 것으로 알려졌다. 항공기가 폭죽과 충돌한 고도는 불과 60m 상공으로, 자칫 대형 참사로 이어질 위험이 있었다.