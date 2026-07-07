3박 5일 일정 순방 위해 성남공항서 출국 나토 방산포럼 기조연설…‘글로벌 방산 4강’ 드라이브 몽골과 핵심광물 공급망 강화…경제협력 확대 대북 대화 환경 조성도…11일 귀국

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령 내외는 7일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석하기 위해 서울공항을 통해 출국했다.

이 대통령은 1박 2일간의 일정으로 나토 정상회의가 열리는 튀르키예와 2박 3일간의 일정으로 몽골을 국빈 방문한 뒤 11일 귀국할 예정이다.

지난달 주요7개국(G7) 순방을 마치고 돌아온 뒤 약 20일 만의 정상외교 일정이다. 이번 순방을 통해 세계 최대 규모의 방산 시장이자 세계 국방비의 55%를 차지하는 나토 동맹국들을 상대로 방산 공급망 구축을 위한 본격적인 발판을 마련하겠다는 계획이다.

또 나토 방산포럼 참석을 통해 K-방산의 우수성과 신속한 조달 능력을 직접 알림으로써 ‘글로벌 방산 수출 4대 강국’으로 도약에 박차를 가하겠다는 계획이다.

이 대통령은 이어 역대 정부 중 가장 빠른 정부 출범 1년 만에 몽골을 국빈 방문해 핵심 광물 협력 방안에 대해서도 폭넓게 논의할 예정이다.

이 대통령은 첫 일정으로 7일 튀르키예 앙카라에 도착해 루터 나토 사무총장을 면담할 예정이다. 앞서 두차례의 만남을 가진 이 대통령은 루터 사무총장을 만나 한-나토 관계 현황을 점검하고, 향후 협력 강화 방향에 대해 심층적으로 논의한다는 계획이다.

이어 이 대통령은 일본, 호주, 뉴질랜드 등 인도·태평양 파트너국 대표들과의 소인수회담에 참석한다.

다음으로 이 대통령은 이번 순방의 가장 큰 목적인 나토 방위산업포럼에 참석한다. 이번 방산 포럼은 나토 정상회의 핵심 행사로 추진 중이며 1000명 가까운 참석자가 예상된다.

이 자리에서 이 대통령은 ‘공동의 가치, 더욱 강한 산업기반’을 주제로 한 세션에서 기조발언을 하고, 패널 토론에도 참여할 예정이다.

위성락 청와대 안보실장은 앞서 브리핑을 갖고 “세계 최대 규모의 나토 방산 시장 진출과 견고한 방산 공급망 구축을 위한 본격적인 발판을 마련하겠다”면서 “우리 군과 기업들이 나토의 드론·우주 등 혁신 분야 네트워크에 참여해 미래전 핵심 기술을 습득하고 공동 개발을 추진할 수 있는 기반을 마련할 것”이라고 설명했다.

저녁에는 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최하는 공식 환영만찬에 참석할 가능성도 있다.

정상회의 마지막 날인 8일에는 참석한 유럽 등 다양한 국가들과 K방산 세일즈를 위한 양자 회담을 가질 것으로 보인다.

이 대통령은 8일 밤 앙카라를 떠나 9일 몽골 울란바토르로 이동한다. 현지시간 9일 오전 일찍 몽골에 도착한 이 대통령은 곧바로 국빈일정을 소화한다.

몽골은 이 대통령 취임 이후 지속적으로 방문을 요청해 온 것으로 알려졌다. 대한민국 정상의 몽골 국빈 방문은 2011년 이명박 정부 이후 15년 만이다.

이 대통령은 도착 후 몽골 정부청사에서 여는 공식 환영식에 참석하고, 후렐수흐 대통령과 정상회담을 갖는다.

이어 양국 정상은 협정·양해각서(MOU) 교환식 및 공동언론발표를 통해 ‘한몽관계의 황금시대’ 공동선언을 발표할 예정이다.

뒤이어 이 대통령은 양국 정부와 기업 인사들이 모여 양국간 호혜적 경제협력 방안을 논의하는 ‘한몽 비즈니스 포럼’에 참석해 기조연설을 한다.

이 대통령은 10일 독립운동가 이태준 열사 기념관 방문한 뒤 우리 교민들과 오찬 간담회를 가질 예정이다.

이어 몽골 뱜바척트 국회의장과 오츠랄 총리를 각각 접견하고, 대통령 주최 국빈만찬 등의 일정을 이어간다.

11일에는 후렐수흐 대통령과 함께 몽골 최대 명절인 ‘나담축제’ 개막식에 주빈으로 참석하는 것을 끝으로 순방을 마무리할 예정이다.

위 실장은 “양국의 경제적 상호보완성을 바탕으로 무역과 공급망 협력을 강화하고, 핵심광물, 식량안보, 황사 대응, 보건·과학기술 등 양국 국민에게 실질적인 도움이 되는 분야에서 협력 방안을 폭넓게 논의할 예정”이라면서 “몽골은 풍부한 핵심광물을 보유한 자원부국인 동시에, 민주화와 시장경제 전환 이후 우리나라와 다양한 분야에서 협력을 확대해 온 우리의 중요한 경제협력 파트너”라고 설명했다.

특히 몽골이 과거 소련에 이은 북한의 2번째 수교국으로서 북한과 우호적인 관계를 유지하고 있는 만큼, 이번 방문을 계기로 북한과의 대화 재개 여건을 조성할 수 있는 방안도 모색할 방침이다.