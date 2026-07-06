전국 정체전선 영향권…내일 오전 수도권 시간당 30㎜ 강한 비 경기남부·경상권 등 폭염특보 발효…낮 최고 35도·체감 33도 이상 무더위

[헤럴드경제=최은지 기자] 내일(7일)은 정체전선의 영향으로 전국 대부분 지역에 장맛비가 내리는 가운데, 수도권과 강원도를 중심으로 강하고 많은 비가 집중될 전망이다.

비가 내리는 와중에도 내륙을 중심으로 낮 기온이 30도 이상으로 오르고 습도가 높아 후텁지근한 무더위가 이어지겠다.

6일 기상청에 따르면 내일은 서해상에서 북한 지역으로 이동하는 정체전선의 영향을 받다가 점차 벗어나 북태평양고기압의 가장자리에 들겠다.

이에 따라 새벽부터 오전 사이 전국 대부분 지역에서 비가 시작되겠으며, 오후부터 밤사이에는 대기 불안정으로 인해 전국 내륙에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 많겠다.

7일 예상 강수량은 서울·인천·경기 등 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권이 20~60㎜다. 비가 집중되는 경기 북부와 서해5도, 강원 북부 내륙·산지 등 많은 곳은 80㎜ 이상의 폭우가 쏟아질 수 있다. 전라권과 경상권 내륙, 대구·경북은 5~40㎜, 제주는 5㎜ 안팎의 비가 예보됐다. 오후에 내리는 소나기에 의한 예상 강수량은 전국적으로 5~40㎜(강원 내륙·산지 최대 60㎜)다.

특히 내일 아침(06~09시)부터 오전(09~12시) 사이 수도권과 강원 북부 내륙·산지를 중심으로 시간당 20~30㎜의 강한 비가 집중될 것으로 보여 출근길 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

기상청은 북한 지역에도 많은 비가 내려 임진강, 한탄강, 북한강 등 경기·강원 북부 인근 강 유역과 하천의 수위가 급격히 상승할 수 있다며 안전사고 유의를 당부했다.

비 소식에도 불구하고 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준을 유지하겠다. 현재 경기 남동부, 강원 남부 내륙, 충북 중부, 전남 남동부, 경상권, 제주도 일부 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 전국 대부분 내륙의 낮 최고기온이 30도 이상으로 치솟겠다.

습도가 높아 최고 체감온도는 31도 안팎, 폭염특보 지역은 33도 이상으로 올라 매우 덥겠으며 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 내일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 28~35도로 관측된다.

내일 밤부터 서해 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다를 시작으로 모레(8일) 새벽에는 인천·경기 앞바다와 충남 북부 앞바다에 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 크다. 전해상에 바다 안개가 짙게 끼겠고 서해상을 중심으로는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

정체전선과 기압골의 위치에 따라 강수 구역과 시점, 강수량의 변동성이 크고, 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 많겠으니 차량 운행 시 감속하고, 실시간 기상레이더 영상과 최신 기상정보를 수시로 확인해 한다.

※이 기사는 기상청 데이터를 바탕으로 인공지능(AI)의 기술을 활용해 제작되었습니다.