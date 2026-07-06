[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 전국 최대 수준의 산림자원을 미래 산업으로 전환하기 위한 대한민국 산림산업의 새로운 성장모델 구축에 나선다.

경북도와 안동시는 6일 도청 사림실에서 LX인터내셔널, 경북산림자원수집센터와 산림자원수집센터 조성을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 경북지사, 권기창 안동시장, 구혁서 LX인터내셔널 대표이사, 김형옥 경북산림자원수집센터 대표이사 등 20여명이 참석했다.

이들 기관은 지역활성화투자펀드로 올해부터 2030년까지 총 1500억원을 투자한다.

1차 사업으로 안동시에 380억원을 투자해 산림자원수집센터와 우드칩 제조시설을 신설하고 이후 울진과 봉화 등 경북 북부권으로 사업을 확대할 계획이다.

여기에 42명의 신규고용이 이뤄질 예정이다.

사업이 완료되면 산불 피해목과 숲가꾸기 부산물 등을 활용해 우드칩 등 산업 원료로 만들어 공급하는 체계가 마련된다.

경북도는 인·허가와 각종 행정절차 및 지역활성화 투자 펀드와 연계한 정책금융을 지원한다.

구혁서 LX인터내셔널 대표이사는 “경북도의 적극적인 투자 지원에 감사드린다”며 “미이용 산림자원의 에너지화와 체계적 활용을 통해 지속가능한 산림관리와 지역경제 활성화에 기여하고 경북도와 협력해 안정적인 바이오매스 공급체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

이철우 경북지사는 “산불로 상처 입은 지역에 다시 희망을 심고 산림을 돈이 되는 일자리를 만드는 산업자산으로 바꾸는 것이 경북 산림정책의 새로운 방향”이라며 “경북이 대한민국 산림산업의 중심지로 도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.