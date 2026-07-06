[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 케이윌이 마운자로와 운동, 식단을 병행해 10㎏을 감량했다고 밝혔다.

지난 5일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 MZ 세대의 트렌드를 따라잡기 위해 ‘쑥뜸방’을 찾은 린의 하루가 전파를 탔다.

이날 린은 쑥뜸의 효능을 읽더니 “제 친구가 다이어트에 관심이 많다”며 깜짝 손님 케이윌을 초대했다.

린은 케이윌을 보자마자 “너 왜 이렇게 잘 생져겼냐. 다이어트 했냐”고 물었다.

케이윌은 “우리가 작년에 콘서트 투어 끝나고 봤던 게 마지막인데 그때보다는 다이어트했다”고 말했다.

케이윌은 “연말 공연이 있으니 다이어트 해야겠다 싶어서 마운자로, 운동, 식단까지 다 했다”면서 “자연스럽게 10㎏ 넘게 빠졌다. 지금은 4~5㎏ 정도 올라왔다”고 말했다.

앞서 케이윌은 다이어트에 성공해 확 달라진 비주얼로 화제를 모은 바 있다.

지난 1월 공개된 케이윌의 유튜브 영상에서 직원들은 다이어트 노하우를 궁금해했다.

당시 케이윌은 “노하우는 진짜 모르겠다”며 “노하우보다는 절실함인 것 같다”고 말했다.

평소 맥주를 즐겼던 그는 무려 1년 가까이 맥주를 끊고 저탄고지 식단을 챙겼다고 밝히면서 “살을 빼고 나면 ‘와 이게 어떻게 빠졌지?’ 이런 생각이 든다. 뇌가 나를 속이는 건가 그런 느낌도 든다”고 소감을 전했다.