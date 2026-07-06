[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 프랑스 파리에 한식당을 개업한 방송인 김어준씨가 일부 언론의 보도에 대해 강력 대응을 예고했다.

김씨는 6일 자신의 유튜브 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 방송에서 파리 한식당 개업 이후 국내 취재진의 방문이 이어지는 상황을 언급했다.

김씨는 “식당을 세우기 위해 해외로 돈이 나간 것을 두고 (기자들이) ‘비자금 아니냐’는 식으로 접근한다”며 언론의 취재 방식을 ‘직업병 내지는 병’이라고 강도 높게 비판했다.

그는 “내가 왜 해외로 자금을 빼돌리겠나. 정당하게 번 돈이고 전혀 부끄럽지 않다. 쓸 일이 있으면 여기서 쓰는 것”이라며 자금 운용의 당당함을 강조했다. 이어 “어떤 권력이 언제 저를 어떤 식으로 탈탈 털지 모르는 상황인데, 이명박·박근혜·윤석열 정부 때 안 털어봤겠느냐”며 “이미 다 털려본 유리지갑 상태”라고 했다.

김씨는 파리 식당 개업이 오랜 꿈의 실현이라고 밝히며 “그들(일부 언론)은 세상에 정치와 비리만 있는 줄 안다. 어리석은 일”이라고 지적했다.

그러면서 식당을 둘러싼 악의적 보도에는 강력한 ‘금융치료’로 맞대응하겠다는 뜻을 밝혔다.

김씨는 “내가 주장하는 바를 비판하는 것은 뭐라 하지 않는다. 하지만 동료, 동지들과 함께하는 사업을 건드리면 가만히 있지 않겠다”고 경고했다.

특히 “1원의 손해를 끼칠 때마다 100만배로 금융치료 하겠다”며 강력 대응 의지를 드러냈다.

앞서 김씨는 파리 5구 라틴 지구에 모던 한식당 ‘방드르디 구르망(Vendredi Gourmand)’을 열고 직접 손님을 맞이하는 등 본격적인 외식 사업 행보를 시작했다.