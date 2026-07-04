[헤럴드경제=김성훈 기자] 이언주 더불어민주당 의원이 온라인에서 자신의 얼굴이 합성된 음란물이 유포된 것과 관련해 2차 가해가 지속되고 있다며 법적 대응을 예고했다. 이 의원은 이 사건에 충격받아 병원에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

이 의원 법률대리를 맡고 있는 법무법인 오른하늘은 4일 보도자료를 통해 “이 의원을 상대로 한 합성 음란물과 모욕적 표현이 담긴 게시물에 대해 법적 조치가 진행되고 있음에도 일부 온라인상에서는 해당 게시물을 재게시·공유하거나 이를 인용·확산하는 등 2차 가해 행위가 지속되고 있다”라고 전했다.

그러면서 “게시자뿐 아니라 제작·공유·재게시·확산에 가담한 모든 행위에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 책임을 끝까지 물을 것”이라고 강조했다.

오른하늘은 이 의원에 대한 가해 행위 제보도 받고 있다. 오른하늘은 “익명성 뒤에 숨어 정치적 비판이나 풍자를 빙자해 이 의원을 향한 모욕이나 디지털 성폭력을 자행하는 정황이 발견되면 이메일로 제보를 부탁한다”며 “가능한 모든 법적 수단을 동원해 끝까지 대응할 것”이라고 했다.

오른하늘은 전날 이 의원을 대상으로 한 성적 모욕과 합성물 등 가해가 있었다며 법적 조치에 착수했다고 밝힌 바 있다. 오른하늘 측에 따르면, 가해자는 이 의원을 대상으로 노골적 성적 모욕과 성폭행을 연상시키는 표현과 함께 음란 이미지에 이 의원을 합성한 게시물을 온라인에 제작·게시했다고 한다. 오른하늘은 “이는 정치적 의견의 표명이나 풍자의 영역과는 전혀 무관한 행위로, 여성 정치인의 성을 도구화해 인격과 명예를 짓밟고 사회적 평가를 훼손하려는 악의적인 디지털 성폭력”이라고 비판했다.

이 사건으로 이 의원은 충격을 받아 절대안정이 필요하다는 의료진 권유에 따라 입원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.