“책임있는 위치의 사람으로 부적절한 처신”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 4일 이병태 규제합리화위원회 부위원장이 배재고 야구부 학생들이 징계를 받은 것을 두고 내놓은 ‘5·18 성역’ 발언과 관련해 “엄중히 경고했다”고 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 “이 부위원장이 개인적 의견을 SNS에 게시한 바 있다”면서 “이는 혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있다”고 지적했다.

이어 “특히 정부 소속 기관의 책임있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신”이라고 비판했다.

강 수석대변인은 청와대 차원의 경고를 전달했다며 “향후 재발 방지를 강력히 요청했음을 알린다”고 했다.

앞서 이 부위원장은 5·18 민주화운동을 조롱한 배재고 야구부 학생들이 받은 징계를 두고 ‘5·18 성역된 것’, ‘북한 같다’고 발언한 바 았다.

이에 여권을 중심으로 비판 목소리가 커지자 이날 페이스북에 “서울 한복판에서 ‘김일성 만세’를 외쳐도 허용돼야 한다”면서 표현의 자유를 주장하기도 했다.