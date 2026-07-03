[헤럴드경제=차민주 기자] 프로야구 롯데 자이언츠가 kt wiz를 격파했다. 한동희의 홈런 두 방과 김진욱의 6⅓이닝 무실점 호투가 승리를 이끌었다

3일 연합뉴스에 따르면 8위에 머무르고 있는 롯데는 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 2위 kt와 방문 경기에서 4-0으로 승리했다.

롯데는 0-0으로 맞선 4회초 빅터 레이예스의 우전 안타로 만든 1사 1루에서 한동희가 중월 투런 홈런을 폭발하며 선취점을 뽑았다.

이후 롯데 타선은 7회까지 상대 선발 로건 앨런의 호투에 막히며 추가점을 뽑지 못하다가 로건이 내려온 8회초 공격에서 승기를 잡았다.

선두 타자 황성빈이 바뀐 투수 전용주를 상대로 투수 오른쪽 내야 안타로 출루했다. 아울러 고승민이 초구를 노려 3루수 앞 번트 안타를 기록하면서 무사 1, 2루 기회를 만들었다.

이후 레이예스가 유격수-2루수-1루수로 이어지는 병살타를 쳤으나 후속 타자 한동희가 투런 홈런을 선보였다. 그는 kt 세 번째 투수 이상동을 상대로 풀카운트 승부 끝에 우측 담장을 넘기는 쐐기 투런 포를 날렸다.

한동희는 홈런 두 방을 합해 3타수 2안타 1볼넷 4타점 2득점의 만점 활약을 펼쳤다.

김진욱은 6⅓이닝을 5피안타 1볼넷 1사구 7탈삼진 무실점으로 호투해 시즌 5승(3패)째를 거뒀다. 아울러 시즌 평균자책점을 3.06에서 2.84로 끌어내렸다.

kt의 부상 대체 외국인 투수 로건은 7이닝 6피안타 2볼넷 2실점으로 호투했으나 패전 투수가 됐다.