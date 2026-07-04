올림픽대교 남단에 전망대형 졸음쉼터 운영 27면 주차 공간과 24시간 이용 가능 화장실 졸음 예방시설 넘어 야경 조망 도심형 휴게 명소

[헤럴드경제=손인규 기자] 앞으로 올림픽대로를 이용하는 운전자들은 장거리 운전 중 안전하게 휴식을 취하는 것은 물론, 한강의 아름다운 석양과 야경까지 감상할 수 있는 전망형 휴게공간을 이용할 수 있다.

서울시와 서울시설공단은 올림픽대로 김포방면(올림픽대교 남단)에 서울시 자동차전용도로 최초의 ‘전망대형 졸음쉼터’ 조성을 완료하고 지난 1일부터 시민에게 개방했다.

그동안 서울 시내 자동차전용도로는 긴 연장 구간에도 불구하고 고속도로와 달리 별도의 휴게공간이 부족해 장시간 운전자의 피로가 누적되고 이에 따른 안전 문제가 제기돼 왔다. 서울시설공단 교통정보처에 따르면 최근 5년간 올림픽대로(43.1㎞)에서 발생한 졸음운전 사고는 총 4건으로 집계됐다.

졸음운전은 사망사고의 가장 큰 원인이다. 2026년 한국도로공사 및 경찰청의 고속도로 교통사고 통계 분석에 따르면 고속도로 사망 사고 원인 중 졸음운전과 전방 주시 태만이 차지하는 비율은 약 50%~60% 이상으로 가장 높았다.

서울시와 서울시설공단은 이러한 한계를 개선하고 졸음운전으로 인한 교통사고를 예방하기 위해 서울 시내 자동차전용도로에 졸음쉼터 도입을 추진해 왔으며 이번 올림픽대교 남단 전망대형 졸음쉼터가 그 첫 사례다.

시는 그동안 활용도가 낮았던 유휴공간을 활용해 시민들이 안전하고 편안하게 쉬어갈 수 있는 쾌적한 휴게공간으로 새롭게 조성했다. 졸음쉼터는 올림픽대로 김포방면 올림픽대교 남단에 위치하며 총 27면의 주차 공간과 함께 24시간 이용할 수 있는 현대식 화장실, 실내 휴게공간, 한강 낙조를 조망할 수 있는 전망대, 산책로 등을 갖춘 복합형 공간으로 조성됐다.

자동차전용도로의 특성을 고려해 진출입 가감속 차로를 확보했으며 고화질 방범용 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨을 설치해 이용자의 안전도 강화했다.

이번 졸음 쉼터는 단순한 졸음운전 예방시설을 넘어 안전과 휴식, 경관 감상을 함께 제공하는 도심형 복합 휴게공간이라는 점이 특징이다. 올림픽대교와 한강 낙조를 함께 조망할 수 있는 위치적 장점을 살려 장거리 운전자에게 피로 해소와 정서적 안정을 동시에 제공할 것으로 기대된다.

시는 이번 졸음쉼터 조성을 계기로 졸음운전으로 인한 교통사고 예방은 물론, 서울 자동차전용도로 환경에 적합한 도심형 휴게시설 확산의 기반이 마련될 것으로 기대한다. 실제로 국토교통부 통계에서도 졸음쉼터 설치 후 관련 사고 사망자가 많이 감소하는 등 정책 효과가 확인된 바 있다.

시는 이번 1호 졸음쉼터를 시작으로 이용자 만족도와 교통흐름 변화를 분석해 향후 다른 구간에 대한 추가 설치도 검토할 계획이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “서울 시내 자동차전용도로 최초로 조성된 이번 도심형 복합 졸음쉼터가 운전자의 생명을 지키는 것은 물론, 아름다운 한강 풍경 속에서 피로를 해소할 수 있는 ‘안전 쉼표’로 자리매김 하길 바란다”고 말했다.