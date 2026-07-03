3일 민주당 워크숍서 강연 “대중 수요에 잘 응답하는 정당이 되어달라”

[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 3일 “반도체를 포함해서 (첨단 산업이) 폭발적인 성장을 이루면서 기업이 커가고 있다”면서 “기업의 요청을 잘 받아서 정부가 할 수 있는 일을 (어떻게) 할 것인지에 대한 문제를 집중해서 고민해야 한다”고 강조했다.

강 실장은 이날 서울 드래곤시티호텔에서 열린 더불어민주당 의원 워크숍에서 ‘집권 2년차 국정기조 및 국정운영 방안’에 대해 강연하고 이같이 밝혔다고 김성회 원내대변인이 기자들에게 전했다.

강 실장은 “산업의 폭발로 수도권이 더 과열되는 상황”이라고 말한 뒤 호남 등을 사례로 언급했다. 이어 “이럴 때일수록 지방이 더 발전하는 새로운 계기가 될 수 있다”면서 “지방정부가 먼저 기획하고 이에 중앙정부가 호응하는 형태로 지방 발전의 새로운 계기를 만들자”고 밝혔다.

아울러 “성장의 과실이 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 해야 한다”며 “이런 일을 할 때는 규칙이 있어야 한다”라고 말했다.

이와 관련, 의원들은 강 실장에게 청년 정책 시행에 관한 의견을 개진하고 인공지능(AI) 시대의 전력 확보에 대한 제안 및 토론을 했다고 김 원내대변인이 전했다.

한편 강 실장은 이날 민주당 의원들을 향해 “대중은 굉장히 쉽게 변하고, 정치는 100% 수요자 중심의 시장”이라며 “대중의 수요에 잘 응답하는 정당이 되어달라”고 주문한 것으로 전해졌다.