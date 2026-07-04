어린이용 샌들·완구 등 21개 제품 안전성 검사 비눗방울 장난감은 파손 후 날카로운 끝 발생 서울시전자상거래센터 누리집서 확인 가능

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 여름철을 맞아 해외 온라인플랫폼(알리익스프레스·테무·쉬인)에서 판매 중인 어린이용 신발·완구·모자 등 총 21개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과, 5개 제품이 산업통상부가 고시한 국내 안전기준에 부적합한 것으로 나타났다고 밝혔다.

시험대상 제품은 ▷어린이 신발(9개) ▷어린이 완구(7개) ▷어린이 모자(3개) ▷초저가 제품(2개) 등이다. 이번 검사는 해외직구 제품의 유해 화학물질 검출 여부와 물리적 안전성 등을 중심으로 진행됐으며, 서울시는 검사 결과를 바탕으로 부적합 제품에 대해 해당 플랫폼에 판매 중단을 요청했다.

서울시는 지난달에도 알리익스프레스·테무·쉬인 등 중국 온라인 사이트에서 판매 중인 어린이용 우산·우비 등 32개 제품의 안전성을 검사한 결과, 10개 제품이 국내 안전 기준에 미달했다.

‘어린이용 신발’ 3개 제품에서 안전기준 부적합 사항이 확인됐다. 이 가운데 2개 제품은 메인 소재, 장식, 깔창가죽 등에서 프탈레이트계 가소제가 기준치 대비 최대 284.6배 초과 검출됐다. ‘프탈레이트계 가소제’는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질로 정자 수 감소·불임·조산 등 생식기능에 영향을 미친다.

‘어린이용 완구’에서는 비눗방울 장난감 1개 제품이 물리적 안전기준을 충족하지 못했다. 해당 제품은 낙하 시험 후 뿔 주변이 파손되면서 날카로운 끝이 발생해 사용 중 찔림 등의 안전사고 위험이 있는 것으로 나타났다.

‘어린이용 모자’ 1개 제품도 겉감의 pH가 8.2로 기준 범위(4.0~7.5)를 벗어나 부적합 판정을 받았다. 섬유제품의 pH가 기준치를 벗어나 강산성 또는 강알칼리성을 띠는 경우, 피부 자극 및 알레르기성 접촉 피부염 등을 유발할 가능성이 있다.

서울시는 이번 검사 결과를 바탕으로 부적합 판정을 받은 5개 제품에 대해 해당 해외 온라인플랫폼에 판매 중단을 요청했다. 또한 해외직구 제품은 KC 인증을 받지 않아 안전성이 확인되지 않은 만큼, 구매 전 제품 정보와 안전성 관련 표시 사항을 꼼꼼히 확인해 줄 것을 소비자에게 당부했다.

아울러 시는 오는 7월 해외 온라인플랫폼에서 판매 중인 어린이용 물놀이 기구, 수영복, 수모 등에 대한 안전성 검사를 실시할 예정이라고 밝혔다.

안전성 검사 결과는 서울시 누리집 또는 서울시전자상거래센터 홈페이지에서 상시 확인할 수 있다.