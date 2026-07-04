조례 개정으로 세 자녀 이상 다자녀가구 첫 지원 기존 12만명에서 17만명으로 확대 여름방학 맞아 진로 탐색 돕는 특별 프로그램 운영 전국 7개 지방자치단체 서울런 도입

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시의 대표 교육복지 정책 ‘서울런’이 지원 대상을 대폭 넓힌다. 소득 기준이 현행 중위소득 60% 이하에서 80% 이하로 낮아지고, 다자녀가구와 지역아동센터 이용 아동 등이 새롭게 포함되면서 서울런을 이용할 수 있는 청소년은 기존 12만명에서 약 17만 명으로 늘어난다.

서울시는 이와 같은 서울런 지원 방안을 2일 발표했다. 서울런은 소득격차에 따른 교육격차 해소를 위해 온라인 학습콘텐츠와 1:1 멘토링, 진로·진학 프로그램 등을 무료로 지원하는 종합 성장 플랫폼이다. 지원 대상 청소년은 메가스터디, 이투스, 대성마이맥, 밀크T 등 온라인 학습 콘텐츠를 포함해 최대 8개 학습사이트를 선택해 이용할 수 있다. 여기에 진로캠퍼스, 대학 연계 예체능 특화과정, 커뮤니케이션 특강, 인공지능(AI)·디지털 역량 강화 프로그램, 사회초년생 진로 멘토링 등 미래 역량 개발을 위한 다양한 프로그램도 함께 제공받게 된다.

서울시는 서울런 지원 대상을 소득 하위 70% 수준까지 넓히는 민선 9기 공약 이행의 첫 단계로 보건복지부와 사회보장제도 변경 협의를 마치고 소득 기준을 중위소득 80% 이하로 맞춰 교육복지 정책 간 연계성을 높였다. 오세훈 서울시장은 ‘소득 하위 70%까지 서울런 지원’을 민선 9기 공약으로 제시한 바 있다.

특히, 서울시는 ‘아이 낳아 키우기 좋은 양육친화도시’를 지향하며 다자녀가구 지원을 확대했다. ‘서울특별시 온라인 평생교육 운영에 관한 조례’ 개정을 통해 3자녀 이상 가구부터 지원을 시작한다. 서울시는 이번 제도 시행을 계기로 다자녀가구 지원 기반을 마련하고 향후 사업 운영 결과와 재정 여건 등을 검토해 2자녀 가구까지 대상 범위를 단계적으로 넓혀 나갈 계획이다.

서울시는 대상 확대와 함께 여름방학을 맞아 진로 탐색과 역량 강화를 돕는 특별 프로그램도 운영한다. 직업 체험형 ‘진로캠퍼스’와 ‘잡스런’을 비롯해 대학과 협력한 ▷예체능 클래스 ▷영어 동행 캠프 ▷STEM 프리스쿨 ▷AI 인재 양성 프로그램 등이 이번 여름 진행된다.

학업 성과가 우수한 ‘우리미래 서울러너’ 참여 학생을 대상으로 한 여름 캠프도 운영한다. 약 80명이 참여하는 이번 캠프는 7월 22일부터 24일까지 특강과 맞춤형 입시·학습 컨설팅을 제공한다.

글로벌 역량 강화를 위한 미국 예일대학교 글로벌 스쿨(YYGS) 참여 지원도 있다. 우리미래 서울러너 참여 학생 가운데 우수 참여자를 선발해 약 2주간 진행되는 예일대학교 여름캠프에 참여할 수 있도록 지원한다. 올해는 3명이 선발되어 7월 캠프에 참가할 예정이다.

한편, 서울런은 학생들의 다양한 진로와 관심사를 반영한 프로그램을 운영하기 위해 현재 서울런 진로조사를 실시하고 있다. 조사 결과는 향후 진로 프로그램 개발과 서비스 고도화를 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.

한편 서울런은 지난해부터 서울을 넘어 전국으로 확산하고 있다. 충청북도·김포시·평창군·태백시·예천군 등 전국 7개 지방자치단체가 서울런 도입을 위한 협약을 체결하고, 서울시와 운영 노하우를 공유하며 서울런을 도입하고 있다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “이번 지원 대상 확대로 더 많은 청소년이 서울런을 통해 배움의 기회를 얻게 됐다”며 “서울런은 청소년이 스스로 미래를 설계하고 꿈을 키워나가는 ‘종합 성장 플랫폼’으로서 학습과 진로 탐색 기회를 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.