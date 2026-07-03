[헤럴드경제=고승희 기자] “잇츠 미, 잇츠 미, 미, 미, 잇츠 미(It’s me It’s me, Me, me, It’s me)“ (아일릿 ’잇츠 미‘ 중)

‘잇츠 미’를 외치던 아일릿이 ‘쌀 소비 촉진’ 1호 홍보대사가 됐다.

3일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 농협경제지주(이하 농협)이 발탁한 우리 쌀의 얼굴이 돼 쌀 소비 촉진 캠페인 ‘라이크 미, 라이크 미 : 잇츠 미(Like me, like 米(미) : It’s 米)’의 일환이다. 이 캠페인을 통해 아일릿은 MZ 세대에게 우리 쌀의 가치를 알린다.

1호 홍보대사가 된 것을 계기로 아일릿은 온·오프라인을 연계한 다채로운 프로모션을 주도하며 농가 상생에 힘을 보탤 계획이다. 이들은 7월 중순 충남 당진 농가를 방문해 전통 모내기를 직접 체험하는 예능 콘텐츠를 양사 공식 유튜브 채널에 선보인다. 젊은 층의 자발적 참여를 이끌어낼 ‘아침밥 먹기 SNS 챌린지’를 진행하고, 멤버들이 엄선한 식단으로 꾸려진 ‘행복米밥차’를 운영하며 대중과의 접점을 넓힐 예정이다.

두 브랜드의 파트너십은 아일릿의 미니 4집 타이틀곡 ‘잇츠 미’ 프로모션을 통해 진행됐다. 당시 멤버들이 쌀포대 모델로 변신해 논을 배경으로 유쾌한 퍼포먼스를 펼친 ‘잇츠 미’ 광고가 화제를 모으자, 농협 측이 음악방송 밥차 지원 등으로 화답하며 공식 협력으로 이어졌다.

농협 관계자는 “독보적인 긍정 에너지를 발산하는 아일릿과 농가 지원 캠페인을 추진하게 돼 고무적”이라며 “미래 소비 주역들이 쌀 소비를 하나의 트렌디한 문화로 인식하고 챌린지에 동참하길 기대한다”고 밝했다.

아일릿의 ‘잇츠미’는 국내 주요 음원 차트 최상위권에 올라 있으며, 미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에 8주 연속 이름을 올리며 롱런 중이다. 이들은 오는 26일 일본 싱글 2집 ‘아이 갓 유어 백(I Got Your Back)’의 음원을 선공개한 뒤 29일 음반을 정식 발매한다.