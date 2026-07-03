금융·고용·복지 복합지원에 민간금융 더해 지역 밀착형 복합지원 서비스 제공 기대 이억원 “새로운 포용금융 모델, 전국 확산”

[헤럴드경제=김은희 기자] 전국 최초의 지역 밀착형 민관합동 서민금융 복합지원센터가 부산에서 3일 문을 열었다. 정부와 부산시, BNK금융그룹의 전방위적 협력을 바탕으로 부산 취약계층과 소상공인에게 맞춤형 금융·고용·복지 서비스를 원스톱으로 제공할 것으로 기대된다.

금융위원회에 따르면 이날 개소한 부산복합지원센터는 복합지원 체계와 민간 제도권 금융을 한 공간에서 아우를 수 있도록 설계됐다. 금융위는 2024년부터 기관별로 흩어져 있는 서민금융과 채무조정, 구직지원, 직업훈련, 생계급여 등 서비스를 제공하고 있는데, 여기에 민간 금융을 더해 편의성을 높였다.

부산복합지원센터에는 서민금융진흥원, 신용회복위원회, BNK부산은행, 미소금융법인 등이 입주한다. 부산시민을 위한 복합지원 상담·연계와 함께 BNK부산은행이 제공하는 금융상담이 제공된다. 복합적인 어려움을 겪는 부산 내 서민과 취약계층의 실질적인 재기를 지원할 예정이다.

상대적으로 신용도가 높은 우량차주는 BNK부산은행에서 바로 민간금융 상담을 받고 제도권 금융 이용이 어려운 취약차주는 정책서민금융으로 바로 연계하는 방식이다.

특히 BNK부산은행은 이번 센터 개소를 계기로 서금원 등과 협업해 부산·울산·경남에 거주하는 복합지원 이용자에게 금리를 우대해 주는 특화 전용 대출·적금상품인 BNK금융사다리를 출시한다. 이는 정책서민금융을 성실 상환한 취약차주의 제도권 금융 안착을 돕는 크레딧빌드업의 하나로 지역 내 금융사다리 역할을 할 것으로 기대된다.

구체적으로 BNK금융사다리대출은 300만원 한도의 소액대출상품으로 연 5.93~9.99%의 금리를 제공하며 BNK금융사다리적금은 최대 연 7.0%의 금리로 월 20만원씩 최대 1년을 납입해 복합지원 이용자의 종잣돈 마련을 돕는다.

이날 개소식에는 이억원 금융위원장, 전재수 부산광역시장, 김은경 서금원장 겸 신복위원장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 김성주 BNK부산은행장, 박상진 한국산업은행 회장 등이 참석했다.

이억원 위원장은 “돈만 빌려주면 끝나는 것이 아니라 다시 일어설 수 있도록 돕고 다시 일할 수 있도록 연결해 희망을 가지도록 하는 것까지가 금융의 역할”이라며 “부산복합지원센터가 한 사람의 신용을 회복시키는 것을 넘어 한 가정의 삶을 회복시키고 지역경제를 살리는 새로운 포용금융 모델이 돼 전국으로 확산될 수 있도록 함께하겠다”고 강조했다.

빈대인 회장은 “앞으로도 생산적 금융과 포용금융을 두 축으로 지역금융 본연의 역할에 계속 집중하겠다”며 “어려울 때 가장 먼저 손을 내미는 금융, 끝까지 함께하는 금융이 되겠다”고 약속했다.

금융위는 광주, 전북 지역에서도 민간 금융권과의 협업해 지역 특성에 맞는 맞춤형 지원이 발굴될 수 있도록 하는 등 민관협업 기반 복합지원을 전국 단위에서 확산해 나갈 계획이다.