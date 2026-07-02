지방 非아파트건물 호텔로 용도변경 지역관광 활성화 ‘통합패스’ 도입검토

국토교통부가 해외 관광객 유치를 위한 관광교통국 신설을 추진한다. 한국을 방문하는 외국인의 지방 관광 활성화를 위해 이동 문제를 해결하고, 또 부족한 숙박업 시설을 확충하기 위해 지방의 비아파트 건물을 호텔로 용도 변경하는 등의 작업도 추진한다.

2일 정부 관계자에 따르면 국토부는 현재 부처 내 관광교통국 신설을 준비 중이다. 앞서 이재명 정부는 출범 이후 K-문화 열풍을 바탕으로 2030년까지 외국인 관광객 3000만명 유치목표를 세웠다. 특히 올해 초에는 대통령이 직접 국가관광전략회의에 참석해 해당 목표를 2029년으로 1년 앞당겨 조기 달성하겠다고 밝히면서, 국토부와 문화체육관광부는 함께 ‘관광-교통 정책협의회’를 출범했다. 관광교통국이 신설되면 앞서 협의회에서 논의했던 ‘관광통합패스’ 도입을 포함한 교통망 확충을 추진할 것으로 보인다.

국토부는 이에 더해 외래객 추가 유치를 위한 숙소 공급 문제도 해결할 전망이다. 국토부 고위 관계자는 “주요 입지에 호텔이 부족해 외국인 관광객이 묵을 곳이 없다”며 “지방서 입지가 훌륭한 비아파트 건물을 호텔로 용도변경 하는 안을 추진 중”이라고 설명했다.

한국호텔업협회에 따르면 지난해 기준 전국에 등록된 호텔(관광호텔업·호스텔업·가족호텔업·휴양콘도미니멈업 등 포함) 수는 2996곳으로, 이중 32%가 넘는 965곳이 수도권(서울·경기·인천)에 쏠려 있다. 건물 용도변경의 권한을 가진 국토부가 부처 내 관광교통국을 신설하고 대대적으로 지방 호텔 공급에 나설 시, 외국인 관광객 유치에 속도가 붙을 거란 기대다. 국토부는 다음달 외래 관광객 현황과 (전담)조직의 필요성을 포함한 종합적인 설명 자리를 만들 것으로 전해진다. 홍승희·소민호 기자