박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 2일 오전 서울 중구 지하철 1호선 시청역에서 열린 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위에 참석해 지하철에 탑승하고 있다. 전장연은 지난 1월 김영배 더불어민주당 의원의 시위 유보 제안으로 시위를 중단했으나, 6개월 만에 시위를 재개 하고 전날 출근길 버스 시위에 이어 이날 출근길 지하철 탑승 시위를 진행했다.
임세준 기자
jun@heraldcorp.com
입력 2026-07-02 11:14:23
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박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 2일 오전 서울 중구 지하철 1호선 시청역에서 열린 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위에 참석해 지하철에 탑승하고 있다. 전장연은 지난 1월 김영배 더불어민주당 의원의 시위 유보 제안으로 시위를 중단했으나, 6개월 만에 시위를 재개 하고 전날 출근길 버스 시위에 이어 이날 출근길 지하철 탑승 시위를 진행했다.
임세준 기자
李 “삼성의 결단, 대한민국 새 도약 선도” [충청권 첨단산업 국민보고회]
이재명 대통령은 2일 충남 아산을 찾아 기업들의 392조원 규모 투자 계획을 설명하며 충청권을 첨단산업 초격차의 중심으로 육성하겠다는 구상을 밝혔다. 충청에 강점이 있는 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 등 4대 첨단산업을 인공지능(AI) 시대 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 전략산업으로 육성하겠다는 의지도 강조했다. 이 대통령은 이날 ‘충청권 첨단산업 발전
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시
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