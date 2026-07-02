박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 2일 오전 서울 중구 지하철 1호선 시청역에서 열린 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위에 참석해 지하철에 탑승하고 있다. 전장연은 지난 1월 김영배 더불어민주당 의원의 시위 유보 제안으로 시위를 중단했으나, 6개월 만에 시위를 재개 하고 전날 출근길 버스 시위에 이어 이날 출근길 지하철 탑승 시위를 진행했다.

임세준 기자


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