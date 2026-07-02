[헤럴드경제=이원율 기자]미국의 ‘슈퍼스타’ 싱어송라이터인 테일러 스위프트(36)와 미국프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)의 뉴욕 매디슨스퀘어가든(MSG) 경기장 내 세기의 ‘비밀 결혼식’ 개최 정황이 포착되고 있다.

뉴욕타임스(NYT)와 AP통신 등 미 언론은 1일(현지시간) 각기 다른 출처를 들고 이번 주말에 열릴 결혼식 정황을 전했다고 연합뉴스가 보도했다.

NYT가 입수한 ‘MSG에서 열리는 테일러 스위프트 결혼식’ 제목의 뉴욕 경찰 내부 문서를 보면 결혼식 관련 행사는 전면 비공개로 이틀간 열릴 계획이다.

오는 2일 저녁 MSG 내 100여명이 참석하는 리허설 디너, 이어 3일 저녁에는 최대 1000명 하객이 참석한 가운데 다음 날 오전 2시까지 이어질 예정이다.

스위프트 측은 MSG 인근 도로 통제 허가도 신청한 것으로 전해진다.

AP는 이번주 MSG 밖에서 작업팀이 트럭에서 장비를 내리는 모습을 목격했으며, 한 출입구 앞에는 대형 카펫이 잠시 펼쳐졌다가 곧바로 치워지기도 했다고 보도했다.

한 전직 뉴욕 경찰 고위 간부는 NYT에 스위프트 팬덤의 영향력을 과거 비틀스나 마이클잭슨의 전성기 시절을 소환, 스위프트가 고용한 사설 경비 말고도 군중들의 안전을 유지하기 위해 경찰 수백명이 필요할 것이라고 설명했다.

조란 맘다니 뉴욕시장 또한 브리핑에서 “MSG에서 열릴 ‘대규모 행사’에 허가 신청이 접수됐다”며 “우리는 만반의 준비를 갖추고 있다. 이 외에 공유할 내용은 없다”고 했다.

영미권 언론은 스위프트와 켈시의 결혼식을 경쟁적으로 보도하고 있지만, 정작 당사자들은 결혼식 개최 여부와 장소를 공식적으로 확인하지 않고 있다.

콘서트홀이자 스포츠 경기장인 MSG는 스위프트가 과거 8번이나 올랐던 무대이자, 현역 최고 NFL 스타인 켈시의 배경과도 맞물려 있다고 외신들은 분석하기도 했다.

스위프트 결혼 관련 베팅에 돈 몰리기도

스위프트는 2014년에 낸 히트곡 ‘웰컴 투 뉴욕’을 비롯한 여러 곡에서 뉴욕에 대한 애정을 보였다.

스위프트는 2023년 켈시와의 연애를 공식적으로 밝혔다. 지난해에는 약혼 소식을 전했다. 그런 뒤 최근 들어서는 결혼이 임박했다는 이야기가 퍼지기 시작했다.

결혼설이 유력해지면서 NYT 등 보도에 따르면 지난달 10일(현지시간) 기준 예측 베팅 플랫폼 업체 칼시에서는 스위프트 결혼에 대한 베팅이 이뤄지고 있으며, 내기 금액만 200만 달러(약 30억5000만원)에 이르는 것으로 집계되기도 했다고 당시 연합뉴스는 보도했다.

이 가운데 149만 달러가 결혼 장소에 대한 내기에 몰렸다.

당시에도 뉴욕이 예측 순위에서 위였다. 이어 펜실베이니아, 테네시 등이 각각 2%라는 낮은 확률로 뒤를 이었다.

한편 MSG는 마이클 잭슨과 마돈나, 빌리 조엘 등 유명 아티스트들도 공연을 한 꿈의 무대로 꼽힌다.