인천시, 국토부 공모 선정 국비 38억 확보 신혼부부·6세 이하 자녀 가구 대상

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 검단신도시에 신혼부부와 영유아 양육 가구를 위한 ‘육아친화 특화주택’이 조성된다.

인천시는 국토교통부가 추진한 ‘2026년도 상반기 특화주택 공모’에서 검단신도시 AA7블록이 육아친화 특화주택 사업 대상지로 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 지방자치단체가 지역 여건과 주거 수요를 반영해 제안하는 ‘지역제안형 특화주택’이다.

인천시는 검단 AA7블록 통합공공임대주택 1006가구 가운데 80가구를 육아친화 특화주택으로 조성할 계획이다.

특화 대상은 무자녀 신혼부부와 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부 등으로, 주거 공간과 함께 돌봄·교육·커뮤니티 기능을 갖춘 ‘육아친화플랫폼’이 함께 조성된다.

시는 이번 공모 선정으로 육아친화플랫폼 조성에 필요한 국비 38억2000만 원을 확보했다.

해당 예산은 부모와 아이가 함께 이용할 수 있는 돌봄·교육 공간과 입주민 교류를 위한 커뮤니티 시설 조성 등에 활용될 예정이다.

사업 대상지는 지하 2층, 지상 20층, 8개 동 규모의 통합공공임대주택으로 조성될 예정이다.

향후 민간사업자 공모와 사업계획 승인 절차 등을 거쳐 2028년 하반기 착공, 2031년 준공 및 입주를 목표로 추진한다.