李, 국무회의 겸 비상경제점검회의 주재 “호남 투자 많지만 역사적으로 조족지혈” 오늘부터 호남·충청·영남 릴레이 보고회

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 30일 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 클러스터 800조원대 대규모 투자와 관련해 다시 한번 감사의 뜻을 표하고 “대한민국 정부가 적극적으로 뒷받침하겠다는 약속을 다시 한번 드린다”고 밝혔다

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “정치권의 대승적인 협조도 당부드린다. 도전에 나선 기업과 정부의 노력에 힘을 합쳐 주시길 부탁드린다”며 이같이 말했다.

대규모 호남 투자 계획을 놓고 정부가 기업에 투자를 강요한다는 야권의 주장에 대해 정치적 공세를 자제해 달라는 취지다.

이 대통령은 영남권의 상대적 박탈감을 초래할 수 있다는 일각의 우려에 대해선 “영남 지역 인구가 1300만, 호남 지역 인구가 500만”이라며 “영호남 차별이 있었던 것은 분명한 사실이다. 호남이 배제와 차별을 통해 그간 많은 어려움을 겪었는데 이제 전화위복의 계기가 된 측면이 있다”고 말했다.

전력과 용수 부족 우려에 대해서도 “장기간 개발에서 소외되면서 오히려 용수와 전력, 용지 등 (산업 기반을 안정적으로) 잘 관리된 측면이 있다”고 강조했다.

또 “호남 지역의 투자가 조금 많은 게 사실이긴 하다”면서도 “역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 그야말로 조족지혈에 불과하다는 점을 모두 이해해 주시기 바란다”고 거듭 당부했다.

아울러 이 대통령은 더불어민주당 대표 출마를 위해 조만간 총리직에서 물러날 것으로 전망되는 김민석 총리에게 그간의 노고를 치하하며 감사의 뜻을 전했다.

이에 김 총리는 전날 열린 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’를 언급하며 “20년 후면 해방 100년이다. 5000년 역사에 처음으로 대한민국이 세계를 선도할 수 있는 시대가 열리고 있다고 확신한다”면서 “대통령께서 그런 꿈과 확신을 갖고 계시다는 것을 너무 잘 알고 있다”고 화답했다.

이 대통령은 이날 민간 소비 활성화를 위한 깜짝 아이디어도 내놨다.

이 대통령은 “지난 1분기에 민간 소비가 회복 흐름을 보이기는 했는데, 이를 더욱 가속화하기 위해서는 다양한 소비 진작 대책이 추가로 더 있어야 할 것”이라면서 카드 결제나 멤버십 가입 과정에서 발생하는 카드 포인트를 지역화폐로 전환하는 방안을 추진하라고 지시했다.

또 “관련 부처에서 숨어 있는 포인트를 어떻게 활용할지 적극적으로 방안을 검토해 주시기 바란다”고 주문했다.

한편 정부와 기업은 이날 오후 광주에서 ‘서남권 첨단산업 투자계획 보고회’를 개최한다.

이날 보고회에서는 전날 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 삼성전자와 SK그룹이 발표한 호남권 반도체 팹의 구체적인 위치와 건립일정 등이 공개될 예정이다.

김정관 산업통상부 장관은 전날 “서남권 제2반도체 생산기지에 800조원을 투자해 반도체 팹 4기를 구축할 계획”이라고 밝혔다.

이와 관련 이재용 삼성전자 회장은 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 등 인프라에서 많은 인센티브가 기대되는 광주(전남광주통합특별시)를 후보지로 계획 중”이라고 말했다.

전날 강훈식 청와대 비서실장도 춘추관에서 기자들과 만나 “내일부터 호남권, 충청권, 영남권에서 릴레이 국민보고회가 예정돼 있고, 각 지역별로 해당 권역에 대한 기업들의 투자 발표가 있을 예정”이라면서 “단군 이래 이런 규모의 투자가 릴레이로 발표된 사례는 없다”고 밝혔다.