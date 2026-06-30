송영길 “한미FTA 반대 선봉에 정청래” 정청래 “적통의 ‘적’자도 꺼낸 적 없어” 최민희 “김 총리 공격할까 거짓말했나”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회에서 차기 당권을 놓고 경쟁하는 김민석 국무총리와 송영길 의원, 정청래 전 대표 간 난타전이 본격화했다. 정 전 대표가 친노무현·친문재인계 지지층을 끌어안고 김 총리를 공격하자, 송 의원이 노무현 전 대통령 장례와 한미 자유무역협정(FTA) 등을 수면 위로 끌어올리며 엄호에 나서는 기류다.

송 의원은 30일 페이스북에 ‘무엇이 노무현 대통령의 적통인가’라는 제목으로 “노 전 대통령께서 한미 FTA를 추진할 때 민주당 대부분 의원이 격렬하게 반대했다. 비판했다. 그 선봉에 정청래 의원이 있었다”는 글을 올렸다. 전날 정 전 대표가 노 전 대통령 장례식에 불참했다고 주장한 데 이어 한미 FTA로 전선을 확장한 것이다.

송 의원은 이어 “노 전 대통령께서 말했다. 진보개혁세력이 통상 개방 문제를 전면으로 받아안지 않으면 역사의 주류가 될 수 없다고 했다”며 “저는 일관되게 노 전 대통령의 한미 FTA 추진을 지지했다”고 말했다. 그동안 ‘노사모 회원’ 출신을 강조해 왔던 정 전 대표의 아픈 곳을 건드리는 동시에 자신의 ‘정통성’을 부각시킨 것이다.

정 전 대표는 즉각 반응했다. 그는 같은 날 페이스북에 “저는 제 입으로 적통의 ‘적’자도 꺼낸 적이 없다. 퇴임의 변에서 말했듯 (김대중, 노무현, 문재인, 이재명) 네 분 대통령의 역사를 계승하자고 했다”며 “입으로 말하지도 않은 것을 상상하고 비틀어서 ‘적통이 아니네’하는 언론 프레임에 맞장구치는 일이 없었으면 좋겠다”고 꼬집었다.

최고위원 후보들도 참전하는 분위기다. 정 전 대표와 가까운 최민희 의원은 페이스북을 통해 “정 대표가 장례식에 참석한 걸 알면서도 정 대표가 혹시 ‘그걸로’ 김 총리를 공격할지도 몰라 미리 경고하기 위해 거짓말을 했단 뜻이냐”며 “‘그걸로’는 또 무엇이냐”고 날을 세웠다.

송 의원의 전날 “그걸로 김민석을 공격하지 말란 취지”라는 발언을 겨냥한 것으로, 김 총리가 지난 2002년 대통령 선거 과정에서 당시 정몽준 국민통합21 후보로 단일화를 주장하며 새천년민주당(더불어민주당 전신)을 탈당한 전력을 가리킨 것으로 풀이된다.

다만 송 의원은 김 총리를 대신해 정 전 대표를 공격한다는 ‘페이스메이커’ 역할론에 선을 긋고 전당대회 완주 의지를 분명히 했다. 송 의원은 이날 YTN라디오와 인터뷰에서 “결선투표제가 없을 경우에는 단일화 논란이 일어날 수 있다. 그에 비해 더 자유스럽지 않을까”라며 “우리 후보자들은 일종의 면접시험을 보고 있는 것이고, 인사권자인 당원들께서 판단하실 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 내세우는 실용주의와 노 전 대통령을 연결 지으려는 의도도 감지된다. 송 의원은 이날 오전 경남 김해시 봉하마을에 있는 노 전 대통령 묘역을 참배하고 방명록에 “이재명 정부를 성공시키고 지켜내겠다”고 적었다. 이후 기자들과 만나 “김대중 대통령의 실사구시 정치 정책과 노무현 대통령의 한미 FTA 추진, 그리고 이 대통령의 실용정치가 서로 맥을 잇고 있다”고 말했다. 이날 참배에는 김상욱 울산시장 당선자와 인천 지역의 정일영·허종식 의원, 최고위원 출마를 선언한 김영호 의원 등이 동행했다.

친명계 최고위원 후보군으로 분류되는 정진욱 의원도 이날 KBS라디오에서 “대통령이 지향하는 게 무엇이겠냐. 국민통합이고 모든 사람이 함께 가는 나라로 꿈꾸는 것”이라며 “노 전 대통령이 강정마을에 해군기지도 만들었고 이라크 파병도 했고 한미 FTA도 한 것”이라고 말했다.