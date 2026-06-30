[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 태릉선수촌 개촌 60주년을 맞아 태릉선수촌의 역사와 국가대표 선수들의 도전 정신을 국민과 함께 돌아볼 수 있는 특별 전시와 도슨트 프로그램을 운영한다.

1966년 6월 30일 개촌한 태릉선수촌은 대한민국 최초의 국가대표 종합훈련시설로, 수많은 국가대표 선수들을 육성하며 대한민국 엘리트 스포츠 발전을 이끌어 온 상징적인 공간이다. 이후 국가대표 훈련 기능은 진천 국가대표선수촌으로 이전됐지만, 태릉선수촌은 대한민국 근현대 체육시설이자 국가대표 선수 육성의 산실로서 역사적·문화적 가치를 인정받고 있다.

대한체육회 한국체육박물관은 태릉선수촌 개촌 60주년을 기념해 오는 7월 27일부터 특별전시를 개최하고, 도슨트 프로그램을 운영한다. 이번 전시는 태릉선수촌의 건립 과정과 개촌 이후 국가대표 선수들의 훈련 모습, 대한민국 스포츠 발전 과정 등을 조명한다.

또 한국체육박물관은 여름방학 기간 특별전시와 태릉선수촌 견학을 연계한 도슨트 프로그램을 올 8월 28일까지 주중 평일 예약제로 운영한다.