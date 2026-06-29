[헤럴드경제=장연주 기자] 한국 축구대표팀이 졸전 끝에 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 32강 진출 실패하자, 문화체육관광부가 축구협회에 대한 특별감사에 나선다.

최휘영 문체부 장관은 29일 사회관계망서비스(SNS)에 “우리나라 축구의 참혹한 실패의 원인이 어디에서 비롯된 것인지, 국민적 의혹을 규명하고 정확한 진상을 파악하기 위해 대한축구협회에 대해 특별감사를 실시하겠다”고 밝혔다.

최 장관은 “외부 전문가들이 포함된 조사위원회를 구성해 그 동안 축구협회가 보여준 무능과 부실, 안일함의 원인을 찾아내고 그 과정에 부조리와 비위, 위법행위가 있었다면 상응하는 책임을 엄중히 묻겠다”며 강조했다.

아울러 최 장관은 “조사된 내용을 바탕으로 백서를 발간해 국민께 투명하게 공개하겠다”며 “향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 뼈아픈 교훈으로 삼고 우리 축구가 미래로 나아가기 위한 전화위복의 발판이 되도록 하겠다”고 말했다.

이와 관련, 최 장관은 문체부의 특별감사를 철저히 수행하는데 도움이 될 수 있도록 ‘제보 신고창구’를 개설해 제기되는 여러 의혹과 목소리를 수렴하기로 했다.

그러면서 그는 “일각에서 축구협회의 신임 회장 선출과 관련해 기존 정관에 따라 예전과 동일한 방식으로 할 수밖에 없다는 염려가 있는 것으로 들었다”며 “허탈감에 빠진 온 국민의 간절한 열망을 이해한다면 그렇게 못할 것이다. 방법은 찾으면 된다. 축구계의 지혜와 현명한 판단을 구하겠다”고 덧붙였다.

앞서 홍명보 감독이 이끄는 한국은 북중미 월드컵에서 1승2패로 A조 3위에 그쳤고, 조 3위 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 진출권을 획득하지 못해 탈락했다.

특히 조별리그 최종전에서 비기기만 해도 32강에 오를 수 있던 상황에서 남아프리카공화국을 상대로 무기력한 모습을 보이다가 결국 충격적인 0-1 패배를 당했다.

이에 ‘최고의 팀, 최상의 조’에 걸맞지 않은 실망스러운 성적을 냈다는 비판이 잇따르고 있다.

이와 관련, 홍명보 감독은 내년 2월까지 임기가 남았지만 성적 부진의 책임을 지고 사퇴했다.