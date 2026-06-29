[헤럴드경제=장윤우 기자] 래퍼 겸 방송인 딘딘이 홍명보 전 축구대표팀 감독에게 “진정성 있는 사과가 먼저였어야 했다”며 공개 비판했다.

지난 28일 딘딘은 자신의 인스타그램에 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 남아프리카공화국전 라이브 영상을 올리며 홍 감독에 대한 아쉬움을 드러냈다.

딘딘은 “사람들이 뭘 잘못하거나 내가 책임자라면, 팀을 이끌었는데 좋은 결과가 나오지 않았을 때는 반성이 있어야 한다”며 “그러면 이제 ‘정말 죄송합니다. 더 좋은 성적을 냈어야 하는데 죄송합니다’라는 게 있어야 한다”고 말했다.

이어 “그냥 ‘좋은 성적 내려고 노력은 해봤는데 제 책임이고요’라고 하면 그걸 누가 그렇게 받아들이겠냐”고 강하게 비판했다.

홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 기자회견을 열고 감독직 사퇴를 공식 발표했다.

그는 “국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 보여드리지 못했다. 모든 책임은 감독인 저에게 있다”고 밝혔지만, 별도 질의응답 없이 기자회견장을 떠났다. 퇴장 과정에서 주머니에 손을 넣은 모습이 포착되면서 온라인에서 비판이 쏟아졌다.

누리꾼들은 “사과의 방식도 중요하다”, “국민들이 듣고 싶었던 건 변명이 아니라 진심 어린 사과였다” 등의 반응을 보이며 딘딘의 발언에 공감을 표했다.

한편 대한민국은 이번 대회 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점으로 3위에 머물렀고, 와일드카드 순위 10위에 그치며 최종 34위로 대회를 마쳤다.