25일째 이어지는 올림픽공원 집회 업무집행 방해 등 수사 대상 139명 경찰 “시민 의사 표현 최대한 보장”

[헤럴드경제=이영기 기자] 25일째 이어지는 ‘올림픽공원 집회’가 장기화하며 집회 현장에 발생한 불법 행위도 늘고 있다. 집회 장소 인근에서 발생한 업무 방해, 공무집행 방해 등으로 수사를 받는 이들만 100여명을 넘었다.

경찰은 장기화한 집회에 대해 불법 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다면서 집회 개입에 대해서는 종합적인 검토가 필요하다는 신중한 입장을 고수했다.

서울경찰청 관계자는 29일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “잠실 개표소 집회와 관련해 총 현재 57건을 수사하고 있다”며 “수사 대상자는 총 139명이다”라고 밝혔다.

경찰은 ▷대한체육회 산하단체 업무방해 ▷핸드볼 유소년 대표팀 임의 수색 행위 ▷취재기자 폭행 사건 ▷경찰관 모욕 및 공무집행방해 ▷집회 참가자들 간 폭행·공중협박·모욕 등 불법행위 피의자를 특정해 출석 요구를 하는 등 수사하고 있다.

또 경찰관 등에 대한 허위 사실 유포 게시글에 대해서도 적극 차단하고 있다. 경찰 관계자는 “허위 사실 유포와 관련해 총 286건에 대해 삭제·차단 요청을 했고, 실제로 삭제된 건도 있다”고 설명했다.

경찰은 불법 행위에 대해서는 엄정 대응하고 있지만 집회 자체에는 개입하지 않는다는 방침이다. 경찰 관계자는 “참정권 침해에 대한 의사 표출을 위해 시민들이 개별적으로 집결하고 있는 매우 특수한 상황이라 종합적인 검토가 필요하다”고 강조했다.

경찰은 집회가 시작된 날인 지난 5일부터 26일까지 질서유지를 위해 기동대 총 200여개 부대를 투입했다. 경찰은 현장 집회 상황이 안정될 때까지 적정 규모의 경력을 유지한다는 방침이다.

경찰 관계자는 “시민들의 ‘참정권 침해’와 관련된 자유로운 의사 표현은 최대한 보장하겠다”며 “명백한 불법행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.