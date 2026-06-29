30일 본회의서 與 단독 인준 유력 지난주 청문회에서 후보 자격 놓고 격론

[헤럴드경제=양대근·윤채영 기자] 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택을 두고 여야가 뚜렷한 의견차를 보이는 가운데 더불어민주당은 보고서 채택 없이 이르면 30일 국회 본회의를 열고 임명동의안을 단독 처리하는 방안을 유력하게 검토 중이다.

29일 정치권에 따르면 이날로 예정됐던 한 후보자의 인사청문특별위원회 전체회의가 사실상 취소됐다. 특위는 전체회의에서 보고서 채택 여부를 논의하려고 한 바 있지만, 국민의힘 측은 한 후보자에 대해 “총리로서 부적합하다”는 의견을 굽히지 않는 상황이다.

민주당은 야당의 강경한 입장을 볼 때 보고서 채택이 어려울 것이라고 보고 인준안을 곧바로 본회의에 상정한다는 방침인 것으로 전해졌다.

인사청문특위의 여당 간사인 김한규 민주당 의원은 페이스북을 통해 “국민의힘 당론이 (한 후보자에 대한) ‘반대를 위한 반대’라 하더라도 국정 공백을 이대로 두고 볼 수 없다”면서 “최대한 빠른 시일 내에 총리 인준 절차를 마무리하겠다”고 강조했다.

반면 야당 간사인 강승규 국민의힘 의원은 이날 헤럴드경제와의 통화에서 “(보고서 채택을 않겠다는) 기존 입장은 변함이 없다”고 밝혔다.

강 의원은 페이스북을 통해서도 “한 후보자는 국민의 민심을 대통령께 전달하는 총리보다는 이재명 대통령의 의중을 국민에게 전달하는 총리에 더 가까워 보였다”면서 “(한 후보자는) 총리로서 국민의 신뢰를 얻기에 부족하며, 부적합하다는 판단을 내렸다”고 지적했다.

한 후보자의 인사청문회는 지난 25일과 26일 이틀간 국회에서 진해됐다. 국민의힘은 한 후보자의 다주택 이력과 이를 처분하는 과정, 여기에 양평 농지의 농지법 위반 의혹, 종로 건축물 불법 증축 의혹 등을 “총리 자격이 없다”고 강하게 비판한 바 있다.

이에 대해 민주당 측은 “(국민의힘이) 초등학생도 하지 않을 수준의 비약과 억측으로 인사청문 시간을 낭비하고 있다”고 반박했다.

한편 김민석 국무총리의 인준안 역시 지난해 7월 3일 여야의 인사청문경과보고서 채택 없이 국회 본회의에서 민주당 등 범여권 주도로 가결된 바 있다. 국무총리에 대한 국회 인준에는 재적의원 과반 출석, 출석의원 과반 찬성이 필요하다. 현재 민주당 의원 수는 161명으로 인준안 단독 처리가 가능하다.